Eurovision: Στη 2η θέση ανέβηκε η Ελλάδα και ο Ακύλας στα στοιχήματα

Ο τραγουδιστής θα εμφανιστεί στον Α' Ημιτελικό στις 12 Μαΐου, ενώ η πρώτη του πρόβα στη Βιέννη έχει οριστεί για το Σάββατο 2 Μαΐου

Σύμφωνα με το poll του Eurovisionworld, η ελληνική συμμετοχή ανέβηκε δύο θέσεις μέσα σε δύο ημέρες, καθώς ο τραγουδιστής εμφανιζόταν μέχρι πρότινος στην τέταρτη θέση του πίνακα







Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Δανία με 11%, ενώ η Γαλλία ακολουθεί με 10%. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει η Αυστραλία με 8%, ενώ το Ισραήλ κινείται στο 6%, διατηρώντας επαφή με τις υψηλές θέσεις. Πιο χαμηλά, Σουηδία, Ρουμανία και Ιταλία συγκεντρώνουν από 3%, ενώ η Ουκρανία βρίσκεται στη δέκατη θέση με 2%.



Η άνοδος της Ελλάδας αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς τα polls, όπως αυτό του Eurovisionworld, λειτουργούν συχνά ως πρώιμος δείκτης τάσεων πριν την πλήρη διαμόρφωση των αποδόσεων των bookmakers. Παρότι δεν ταυτίζονται πάντα με την τελική έκβαση, αποτυπώνουν τη δυναμική που αναπτύσσεται στο κοινό της Eurovision.



Ο Ακύλας και η ελληνική αποστολή αναμένεται να ταξιδέψουν στην Αυστρία την Παρασκευή 1η Μαΐου. Ο καλλιτέχνης θα παρουσιάσει το «Ferto» στον Α’ Ημιτελικό, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Μαΐου.



Η διαδικασία των προβών για τις χώρες αρχίζει στις 2 Μαΐου, με τις δύο πρώτες τεχνικές πρόβες να γίνονται κεκλεισμένων των θυρών και χωρίς την παρουσία δημοσιογράφων. Στη σκηνή του Wiener Stadthalle, οι αποστολές θα δοκιμάσουν για πρώτη φορά τον τηλεοπτικό σχεδιασμό των εμφανίσεών τους, τις κάμερες, τα οπτικά εφέ, τη χορογραφία και τη συνολική σκηνική παρουσία.





Αυτό θα είναι το πρώτο πραγματικό τεστ της ελληνικής συμμετοχής πάνω στη σκηνή, καθώς η ομάδα θα διαπιστώσει πώς αποτυπώνεται τηλεοπτικά η εμφάνιση και θα προχωρήσει, όπου χρειαστεί, στις αρχικές διορθώσεις. Μετά το τέλος της πρόβας, όπως προβλέπεται για κάθε αποστολή, η ομάδα θα μεταβεί στο viewing room, όπου θα παρακολουθήσει την καταγραφή της εμφάνισης και θα εξετάσει πιθανές αλλαγές στα visuals, στη σκηνοθεσία, στις κάμερες και στην κίνηση.



Η δεύτερη πρόβα της ελληνικής συμμετοχής είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 6 Μαΐου, από τις 12:20 έως τις 12:45. Και αυτή θα πραγματοποιηθεί χωρίς δημοσιογραφική κάλυψη, ώστε η αποστολή να δουλέψει πάνω στις τελευταίες λεπτομέρειες πριν από την εβδομάδα των live εμφανίσεων.



Ακολούθως, το πρόγραμμα περνά στις πρόβες με τα κοστούμια για τον Α’ Ημιτελικό. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου έχουν προγραμματιστεί δύο γενικές πρόβες, από τις 15:45 έως τις 18:30 και από τις 21:00 έως τις 23:45. Την Τρίτη 12 Μαΐου θα γίνει η τρίτη dress rehearsal, από τις 15:00 έως τις 17:45. Το ίδιο βράδυ, στις 21:00, θα διεξαχθεί ο πρώτος Ημιτελικός της Eurovision, με την Ελλάδα να διεκδικεί την πρόκρισή της στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.