Eurovision 2026: Με την ελληνική σημαία στα χέρια ο Ακύλας, αναχώρησε για Βιέννη η ελληνική αποστολή
Μαζί με τον τραγουδιστή ήταν μεταξύ άλλων ο Φωκάς Ευαγγελινός και η Παρθένα Χοροζίδου - Αύριο η πρώτη πρόβα της Ελλάδας στη Βιέννη - Αυτό που κυριαρχεί μέσα μου είναι ενθουσιασμός και μεγάλη χαρά, δήλωσε ο Ακύλας
Για τη Βιέννη αναχώρησαν ο Ακύλας και η ελληνική αποστολή της Eurovision 2026, με την ομάδα να φωτογραφίζεται στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» λίγο πριν ξεκινήσουν οι πρόβες για τον Α' Ημιτελικό.
Το πρωί της Παρασκευής 1η Μαΐου, ο καλλιτέχνης κρατώντας την ελληνική σημαία πόζαρε χαμογελαστός, έχοντας στο πλευρό του μεταξύ άλλων τον Φωκά Ευαγγελινό και την Παρθένα Χοροζίδου, που θα τον συνοδεύσει στη σκηνή μαζί με τους Μιχάλη Μιχαηλίδη, Χρήστο Νικολάου και Κωνσταντίνο Καρυπίδη.
Η ελληνική αποστολή χόρεψε στους ρυθμούς του «Ferto» λίγο πριν πετάξει για την Αυστρία, όπου ο Ακύλας θα διαγωνιστεί στις 12 Μαΐου, διεκδικώντας το εισιτήριο για τον μεγάλο Τελικό του Σαββάτου.
Μιλώντας στους δημοσιογράφους που τον περίμεναν εκεί, ο τραγουδιστής δήλωσε πως δεν έχει καθόλου άγχος: «Αυτή τη στιγμή δεν αγχώνει κάτι, το οποίο μου φαίνεται και λίγο περίεργο, γιατί εγώ είμαι ένα πολύ αγχώδες άτομο. Αυτό που κυριαρχεί μέσα μου είναι ενθουσιασμός και μεγάλη χαρά, που επιτέλους πάμε Βιέννη». Όσο για τη δεύτερη θέση, στην οποία βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η Ελλάδα στα στοιχήματα, ο τραγουδιστής δεν μπόρεσε να κρύψει τη χαρά του, λέγοντας: «Τι έχει γίνει παιδιά με τα στοιχήματα; Χαμός ε; Προσπαθώ να μην τα παίρνω πολύ στα σοβαρά, γιατί τα στοιχήματα δεν βγαίνουν πάντα αληθινά στο τέλος. Δεν μπορώ να κρύψω ότι ανέβηκε η διάθεσή μου, μετά από όλο αυτό το τρέξιμο και το promo tour, απέδωσε καρπούς. Σίγουρα και η stand-in, ήταν μάλλον κάτι που ενθουσίασε, είμαι χαρούμενος».
Η διαδικασία των προβών για τις συμμετέχουσες χώρες ξεκινά στις 2 Μαΐου, με τις δύο πρώτες τεχνικές πρόβες να πραγματοποιούνται χωρίς την παρουσία κοινού και δημοσιογράφων. Στη σκηνή του Wiener Stadthalle, οι αποστολές θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν για πρώτη φορά τον τηλεοπτικό σχεδιασμό των εμφανίσεών τους, συμπεριλαμβανομένων των πλάνων των καμερών, των οπτικών εφέ, της χορογραφίας και της συνολικής σκηνικής εικόνας.
Η πρώτη πρόβα της ελληνικής αποστολής έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 2 Μαΐου, από τις 12:45 έως τις 13:15. Η δεύτερη πρόβα της Ελλάδας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, από τις 12:20 έως τις 12:45, επίσης χωρίς δημοσιογραφική κάλυψη, προκειμένου η αποστολή να επικεντρωθεί στις τελευταίες λεπτομέρειες ενόψει της εβδομάδας των ζωντανών εμφανίσεων.
Στη συνέχεια, το πρόγραμμα μπαίνει στη φάση των προβών με κοστούμια για τον Α’ Ημιτελικό. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου έχουν οριστεί δύο γενικές πρόβες, από τις 15:45 έως τις 18:30 και από τις 21:00 έως τις 23:45. Την Τρίτη θα διεξαχθεί η τρίτη πρόβα με κοστούμια, από τις 15:00 έως τις 17:45, ενώ το ίδιο βράδυ, στις 21:00, θα πραγματοποιηθεί ο πρώτος Ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο η Ελλάδα θα επιδιώξει την πρόκρισή της στον μεγάλο Τελικό του Σαββάτου.
