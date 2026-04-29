Eurovision 2026: Πότε θα γίνει η πρώτη πρόβα της Ελλάδας
Ο Ακύλας με το «Ferto» αναμένεται να διαγωνιστεί στον Α' Ημιτελικό στις 12 Μαΐου

Ιωάννα Μαρίνου
Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες που θα κάνουν πρόβες οι συμμετέχοντες της Eurovision 2026, στη σκηνή της Βιέννης, όπου θα πραγματοποιηθούν οι δύο Ημιτελικοί.

Ο Ακύλας και η ελληνική αποστολή αναμένεται να αναχωρήσουν για την Αυστρία την Παρασκευή 1η Μαΐου, ενώ όπως έχει γίνει γνωστό ο καλλιτέχνης θα διαγωνιστεί με το «Ferto» στον Α' Ημιτελικό, την Τρίτη 12 Μαΐου.

Οι πρόβες των χωρών ξεκινούν στις 2 Μαΐου και οι πρώτες δύο τεχνικές πρόβες πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών, χωρίς παρουσία δημοσιογράφων. Στο στάδιο Wiener Stadthalle, κάθε αποστολή θα δοκιμάσει για πρώτη φορά τις κάμερες, τα οπτικά εφέ, τη χορογραφία και τον συνολικό τηλεοπτικό σχεδιασμό της εμφάνισης.

Η Ελλάδα θα πραγματοποιήσει την πρώτη της πρόβα το Σάββατο 2 Μαΐου, από τις 12:45 έως τις 13:15. Πρόκειται για το πρώτο ουσιαστικό τεστ της ελληνικής συμμετοχής επί σκηνής, όπου η ομάδα θα έχει την ευκαιρία να δει πώς αποδίδεται τηλεοπτικά η εμφάνιση και να προχωρήσει στις πρώτες διορθώσεις. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης πρόβας, κάθε αποστολή μεταβαίνει στο viewing room, όπου παρακολουθεί την καταγραφή της εμφάνισης και συζητά τυχόν αλλαγές σε visuals, σκηνοθεσία, κάμερες και κίνηση.

Η δεύτερη πρόβα της Ελλάδας έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 6 Μαΐου, από τις 12:20 έως τις 12:45. Και αυτή πραγματοποιείται χωρίς δημοσιογραφική κάλυψη, δίνοντας στην αποστολή τη δυνατότητα να τελειοποιήσει τις τελευταίες λεπτομέρειες πριν από την εβδομάδα των ζωντανών εμφανίσεων

Στη συνέχεια, ακολουθούν οι πρόβες με τα κοστούμια του Α' Ημιτελικού, οι οποίες έχουν οριστεί για τη Δευτέρα 11 Μαΐου, με δύο γενικές πρόβες στις 15:45–18:30 και 21:00–23:45, ενώ την Τρίτη 12 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η τρίτη dress rehearsal από τις 15:00 έως τις 17:45. Το ίδιο βράδυ, στις 21:00, θα διεξαχθεί ο πρώτος Ημιτελικός της Eurovision, όπου και η Ελλάδα θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.

Σε βίντεο που ανάρτησε την Τρίτη 28 Απριλίου ο λογαριασμός του Ogae Greece στο Instagram, προβλήθηκαν για πρώτη φορά πλάνα από το στάδιο, όπου αποτυπώνεται η σκηνή με τον εντυπωσιακό φωτισμό, η οποία, σύμφωνα με όσα φαίνονται, θα είναι τετράγωνη και θα διαθέτει έναν μακρύ διάδρομο.

Φωτογραφία άρθρου: AFP
