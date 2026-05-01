Η συγκλονιστική εξομολόγηση του «Damon» από το Vampire Diaries για το τέλος της καριέρας του: Είχαμε οκταψήφιο χρέος, πουλήσαμε τα πάντα
Ο Ίαν Σομερχάλντερ αποκάλυψε γιατί αποσύρθηκε αίφνης από τον χώροι της υποκριτικής, παρά την τεράστια επιτυχία της σειράς - Έπεσε θύμα απάτης μαζί με τη σύζυγό του και βρέθηκε με δυσθεώρητα χρέη
Ο ηθοποιός Ίαν Σομερχάλντερ, γνωστός παγκοσμίως από τον ρόλο του Damon Salvatore στη δημοφιλή σειρά The Vampire Diaries, αποκάλυψε ότι βρέθηκε αντιμέτωπος με χρέη που ξεπερνούσαν τα 10 εκατομμύρια δολάρια, τα οποία, όπως είπε, άλλαξαν δραστικά την πορεία της ζωής και της καριέρας του.
Σε συνέντευξή του στο E! News, ο Σομερχάλντερ ανέφερε ότι η «οικονομική αναστάτωση» αποτέλεσε βασικό λόγο για την απόφασή του να απομακρυνθεί από την υποκριτική, παρά την ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία του στο Χόλιγουντ. Ο ηθοποιός είχε γίνει γνωστός μέσα από τον ρόλο του Boone Carlyle στη σειρά Lost, όμως η μεγάλη του καταξίωση ήρθε με το The Vampire Diaries, όπου πρωταγωνίστησε και στις οκτώ σεζόν.
«Αποσύρθηκα από την υποκριτική πριν από επτά χρόνια», δήλωσε στο πλαίσιο εμφάνισής του στο Beverage Forum στο Manhattan Beach, εξηγώντας ότι άφησε πίσω του μια ιδιαίτερα επικερδή καριέρα λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων που προέκυψαν από επιχειρηματική δραστηριότητα και, όπως ανέφερε, περίπτωση απάτης.
«Εξαιτίας οικονομικής αναστάτωσης που προκλήθηκε επειδή δημιούργησα μια επιχείρηση χωρίς να τη στήσω σωστά και λόγω απάτης, εγώ και η σύζυγός μου βρεθήκαμε με χρέη οκταψήφιου ύψους», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως πρόσθεσε, η αποπληρωμή ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, με το ζευγάρι να προχωρά ακόμη και σε πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων.
«Η Nikki κι εγώ τα καταφέραμε. Εκείνη ουσιαστικά διαπραγματεύτηκε για να βγούμε από αυτή τη συμφωνία, αλλά αναγκαστήκαμε να πουλήσουμε σπίτια, πίνακες, αυτοκίνητα, ρολόγια -τα πάντα», σημείωσε.
Ο Σομερχάλντερ αποσύρθηκε από την υποκριτική μετά την ακύρωση της σειράς του Netflix V Wars το 2020, ενώ σε μεταγενέστερη δήλωσή του στο People είχε αφήσει να εννοηθεί ότι μια επιστροφή στο Χόλιγουντ είναι πλέον απίθανη, χαρακτηρίζοντας το κεφάλαιο αυτό «παρελθόν».
Η αποκάλυψή του έρχεται να φωτίσει μια διαφορετική πλευρά της ζωής του ηθοποιού, μακριά από τη λάμψη της τηλεοπτικής του επιτυχίας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα