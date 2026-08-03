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Η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος πηγαίνουν στην ΕΡΤ1, αναλαμβάνουν την παρουσίαση του «Στούντιο 4»
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Χρήστος Φερεντίνος Κατερίνα Καραβάτου ΕΡΤ1 Στούντιο 4

Η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος πηγαίνουν στην ΕΡΤ1, αναλαμβάνουν την παρουσίαση του «Στούντιο 4»

Δείτε το τρέιλερ της καθημερινής εκπομπής, που θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο

Η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος πηγαίνουν στην ΕΡΤ1, αναλαμβάνουν την παρουσίαση του «Στούντιο 4»
12 ΣΧΟΛΙΑ
Την παρουσίαση της καθημερινής εκπομπής στην ΕΡΤ1, «Στούντιο 4» αναλαμβάνουν ο Χρήστος Φερεντίνος και η Κατερίνα Καραβάτου.

Στο νέο «Στούντιο 4» θα προβάλλονται συνεντεύξεις, ιστορίες από την Ελλάδα και τον κόσμο. Η εκπομπή θα ταξιδεύει σε κάθε γωνιά της χώρας, θα αναδεικνύει ανθρώπους, τόπους και πρωτοβουλίες. Στην παρέα του «Στούντιο 4» θα συμμετέχει και ο Γιάννης Κορδώνης.

Δείτε το τρέιλερ

Στούντιο 4 | Ζωντανεύει τον Σεπτέμβριο στο Νέο Πρόγραμμα της ΕΡΤ1

Από τον Σεπτέμβριο, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή το «Στούντιο 4» θα προβάλλεται στις 15:00-18:00, στην ΕΡΤ1.
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