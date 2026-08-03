Η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος πηγαίνουν στην ΕΡΤ1, αναλαμβάνουν την παρουσίαση του «Στούντιο 4»
Η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος πηγαίνουν στην ΕΡΤ1, αναλαμβάνουν την παρουσίαση του «Στούντιο 4»
Δείτε το τρέιλερ της καθημερινής εκπομπής, που θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο
Την παρουσίαση της καθημερινής εκπομπής στην ΕΡΤ1, «Στούντιο 4» αναλαμβάνουν ο Χρήστος Φερεντίνος και η Κατερίνα Καραβάτου.
Στο νέο «Στούντιο 4» θα προβάλλονται συνεντεύξεις, ιστορίες από την Ελλάδα και τον κόσμο. Η εκπομπή θα ταξιδεύει σε κάθε γωνιά της χώρας, θα αναδεικνύει ανθρώπους, τόπους και πρωτοβουλίες. Στην παρέα του «Στούντιο 4» θα συμμετέχει και ο Γιάννης Κορδώνης.
Δείτε το τρέιλερ
Από τον Σεπτέμβριο, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή το «Στούντιο 4» θα προβάλλεται στις 15:00-18:00, στην ΕΡΤ1.
Στο νέο «Στούντιο 4» θα προβάλλονται συνεντεύξεις, ιστορίες από την Ελλάδα και τον κόσμο. Η εκπομπή θα ταξιδεύει σε κάθε γωνιά της χώρας, θα αναδεικνύει ανθρώπους, τόπους και πρωτοβουλίες. Στην παρέα του «Στούντιο 4» θα συμμετέχει και ο Γιάννης Κορδώνης.
Δείτε το τρέιλερ
Από τον Σεπτέμβριο, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή το «Στούντιο 4» θα προβάλλεται στις 15:00-18:00, στην ΕΡΤ1.
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