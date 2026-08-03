Χρηματιστήριο: Πάνω από τις 2.580 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Το βλέμμα στα εταιρικά αποτελέσματα της εβδομάδας - Σημαντική άνοδος για τράπεζες, Aktor και ΔΕΗ - Deutsche Bank: Γιατί ξεχωρίζει το ελληνικό χρηματιστήριο στην Ευρώπη – Ωθηση από τις τράπεζες