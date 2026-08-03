Χρηματιστήριο: Πάνω από τις 2.580 μονάδες ο Γενικός Δείκτης
Χρηματιστήριο: Πάνω από τις 2.580 μονάδες ο Γενικός Δείκτης
Το βλέμμα στα εταιρικά αποτελέσματα της εβδομάδας - Σημαντική άνοδος για τράπεζες, Aktor και ΔΕΗ - Deutsche Bank: Γιατί ξεχωρίζει το ελληνικό χρηματιστήριο στην Ευρώπη – Ωθηση από τις τράπεζες
Με κέρδη ξεκινάει η πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας και του μήνα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη Τιμών λίγο πριν τις 11:00 να καταγράφει άνοδο 0,65% στις 2.586 μονάδες. Ακόμα, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ανεβαίνει 0,76% στις 6.604 μονάδες, ο Mid Cap υποχωρεί οριακά 0,02% και ο τραπεζικός δείκτης έχει κέρδη 1,16% στις 2.999 μονάδες. Ακόμα ο τζίρος κυμαίνεται κοντά στα 25 εκατ. ευρώ.
Στο ταμπλό, τα μεγαλύτερα κέρδη αυτή την ώρα καταγράφουν οι Πειραιώς (+1,83%), Alpha Bank (+0,80%), ETE (+1,27%), Aktor (+2,69%), Allwyn (0,97%), ΔΕΗ (+1,26%), CrediaBank (+2,60%) και Metlen (+0,96%).
Yπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με οριακές απώλειες 0,08%, στις 2.569,75 μονάδες, καταγράφοντας ωστόσο άνοδο 3,1% σε εβδομαδιαία άνοδο. Η αξία των συναλλαγών εκτινάχθηκε στα 394 εκατ. ευρώ, σημαντικά υψηλότερα από τον κινητό μέσο όρο των τελευταίων 100 ημερών, που διαμορφώνεται στα 312 εκατ. ευρώ. Ακόμα, ο Ιούλιος έκλεισε με κέρδη 4,5%.
Όσον αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα της εβδομάδας, την αρχή κάνουν αύριο η Τράπεζα Κύπρου πριν από το άνοιγμα της αγοράς, ενώ η Cenergy Holdings θα τα δημοσιεύσει μετά το κλείσιμο της αγοράς.
Αναφορικά με τις υπόλοιπες εισηγμένες, η ΔΕΗ ανακοίνωσε συμφωνία για την εξαγορά χαρτοφυλακίου έργων ΑΠΕ ισχύος 277,3 MW στην Πολωνία από την EDP Renewables, σηματοδοτώντας την είσοδό της στην πολωνική αγορά.
Ακόμα η Alpha Bank ανακοίνωσε την έναρξη του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών, μετά την έγκριση του SSM και τις σχετικές αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Το πρόγραμμα αφορά έως 205 εκατ. μετοχές, που αντιστοιχούν στο 9,1% του μετοχικού κεφαλαίου, με μέγιστη δαπάνη 282,4 εκατ. ευρώ.
Τέλος, η μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς διαπραγματεύεται από σήμερα χωρίς το δικαίωμα στην επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,40 ευρώ ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε απόδοση περίπου 4%.
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Στο ταμπλό, τα μεγαλύτερα κέρδη αυτή την ώρα καταγράφουν οι Πειραιώς (+1,83%), Alpha Bank (+0,80%), ETE (+1,27%), Aktor (+2,69%), Allwyn (0,97%), ΔΕΗ (+1,26%), CrediaBank (+2,60%) και Metlen (+0,96%).
Yπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με οριακές απώλειες 0,08%, στις 2.569,75 μονάδες, καταγράφοντας ωστόσο άνοδο 3,1% σε εβδομαδιαία άνοδο. Η αξία των συναλλαγών εκτινάχθηκε στα 394 εκατ. ευρώ, σημαντικά υψηλότερα από τον κινητό μέσο όρο των τελευταίων 100 ημερών, που διαμορφώνεται στα 312 εκατ. ευρώ. Ακόμα, ο Ιούλιος έκλεισε με κέρδη 4,5%.
Όσον αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα της εβδομάδας, την αρχή κάνουν αύριο η Τράπεζα Κύπρου πριν από το άνοιγμα της αγοράς, ενώ η Cenergy Holdings θα τα δημοσιεύσει μετά το κλείσιμο της αγοράς.
Αναφορικά με τις υπόλοιπες εισηγμένες, η ΔΕΗ ανακοίνωσε συμφωνία για την εξαγορά χαρτοφυλακίου έργων ΑΠΕ ισχύος 277,3 MW στην Πολωνία από την EDP Renewables, σηματοδοτώντας την είσοδό της στην πολωνική αγορά.
Ακόμα η Alpha Bank ανακοίνωσε την έναρξη του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών, μετά την έγκριση του SSM και τις σχετικές αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Το πρόγραμμα αφορά έως 205 εκατ. μετοχές, που αντιστοιχούν στο 9,1% του μετοχικού κεφαλαίου, με μέγιστη δαπάνη 282,4 εκατ. ευρώ.
Τέλος, η μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς διαπραγματεύεται από σήμερα χωρίς το δικαίωμα στην επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,40 ευρώ ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε απόδοση περίπου 4%.
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