Βίντεο ντοκουμέντο από τη Βοιωτία: Τα πρώτα δευτερόλεπτα από το σημείο μηδέν όπου ξέσπασε η πυρκαγιά – Στο ίδιο σημείο είχε πιάσει φωτιά και πριν από ένα μήνα

Το υλικό που αποκαλύπτει το protothema.gr αξιοποιήθηκε στην έρευνα της ΔΑΕΕ, η οποία κατέληξε σε δύο συλλήψεις, ενώ εξετάζεται αν η πυρκαγιά του Ιουνίου αποτελούσε προειδοποιητικό καμπανάκι





Το οπτικό υλικό αποτέλεσε βασικό στοιχείο της έρευνας των στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής τα οποία, μετά τη συλλογή στοιχείων, κατέληξαν στο συμπέρασμα πως η φωτιά προκλήθηκε από σπινθηρισμούς αγωγών δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες. Με άλλα λόγια, η φωτιά δεν προκλήθηκε από τις ανεμογεννήτριες αλλά από το δίκτυο μεταφοράς της παραγόμενης ενέργειας προς το κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης. Το συγκεκριμένο έργο είχε ανατεθεί σε υπεργολάβο. Μάλιστα έγιναν και







Τότε, η φωτιά είχε ξεσπάσει μόλις 100 μέτρα μακριά από το «σημείο μηδέν» της πρόσφατης καταστροφής, στην περιοχή Αγίου Βασιλείου και Καλαμακίου Βοιωτίας και είχε τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο, καθώς στην περιοχή δεν έπνεαν ισχυροί άνεμοι.



Δείτε φωτογραφία- ντοκουμέντο από τη φωτιά της 27ης Ιουνίου

Κλείσιμο



Τι «είδαν» τα στελέχη της ΔΑΕΕ Σύμφωνα με πληροφορίες, το σημείο από το οποίο φέρεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά βρίσκεται σε γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που εξυπηρετεί αιολικό πάρκο ιδιωτικής εταιρείας με πέντε ανεμογεννήτριες. Το συγκεκριμένο έργο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε ανατεθεί σε εργολάβο για την κατασκευή του δικτύου που μεταφέρει την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια.



Ωστόσο, πηγές με γνώση της υπόθεσης υποστηρίζουν ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις πως το εναέριο δίκτυο είχε κατασκευαστεί με τεχνικές αστοχίες, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της προανάκρισης. Οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για προβληματική κατασκευή της γραμμής, η οποία, όπως φαίνεται, σχετίζεται με την εκδήλωση της πυρκαγιάς.



Μετά την έρευνα και συλλογή πλούσιου υλικού σε σύντομο χρόνο, και υπό την εποπτεία της εισαγγελικής αρχής,



Βίντεο ντοκουμέντο που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το protothema.gr , καταγράφει τα πρώτα λεπτά από την εκδήλωση της καταστροφικής πυρκαγιάς στη Βοιωτία, η οποία μέσα σε λίγη ώρα πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις και έφτασε μέχρι την Αττική.Το οπτικό υλικό αποτέλεσε βασικό στοιχείο της έρευνας των στελεχών τηςτα οποία, μετά τη συλλογή στοιχείων, κατέληξαν στο συμπέρασμα πως η φωτιά προκλήθηκε από σπινθηρισμούς αγωγών δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες. Με άλλα λόγια, η φωτιά δεν προκλήθηκε από τις ανεμογεννήτριες αλλά από το δίκτυο μεταφοράς της παραγόμενης ενέργειας προς το κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης. Το συγκεκριμένο έργο είχε ανατεθεί σε υπεργολάβο. Μάλιστα έγιναν και δύο συλλήψεις ενώ αναζητείται και τρίτο άτομο.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στην ίδια ακριβώς γραμμή είχε εκδηλωθεί και δεύτερο περιστατικό πριν από περίπου έναν μήνα, στις 27 Ιουνίου.Τότε, η φωτιά είχε ξεσπάσει μόλις 100 μέτρα μακριά από το «σημείο μηδέν» της πρόσφατης καταστροφής, στην περιοχή Αγίου Βασιλείου και Καλαμακίου Βοιωτίας και είχε τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο, καθώς στην περιοχή δεν έπνεαν ισχυροί άνεμοι.Σύμφωνα με μαρτυρία που βρίσκεται στη διάθεση των Αρχών, μετά το πρώτο περιστατικό ο ιδιοκτήτης του έργου εμφανιζόταν έντονα προβληματισμένος και διαμαρτυρόταν για όσα είχαν συμβεί, γεγονός που, εφόσον επιβεβαιωθεί, ενδέχεται να αποκτήσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εξέλιξη της έρευνας.Σύμφωνα με πληροφορίες, το σημείο από το οποίο φέρεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά βρίσκεται σε γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που εξυπηρετεί αιολικό πάρκο ιδιωτικής εταιρείας με πέντε ανεμογεννήτριες. Το συγκεκριμένο έργο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε ανατεθεί σε εργολάβο για την κατασκευή του δικτύου που μεταφέρει την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια.Ωστόσο, πηγές με γνώση της υπόθεσης υποστηρίζουν ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις πως το εναέριο δίκτυο είχε κατασκευαστεί με τεχνικές αστοχίες, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της προανάκρισης. Οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για προβληματική κατασκευή της γραμμής, η οποία, όπως φαίνεται, σχετίζεται με την εκδήλωση της πυρκαγιάς.Μετά την έρευνα και συλλογή πλούσιου υλικού σε σύντομο χρόνο, και υπό την εποπτεία της εισαγγελικής αρχής, τα στελέχη της ΔΑΕΕ προχώρησαν σε δύο συλλήψεις. Ο ένας, με την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου μηχανικού, είχε υπογράψει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου, ενώ ο δεύτερος, ως εργολάβος, είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι ανακριτικές Αρχές καλούνται πλέον να διαπιστώσουν εάν υπήρχαν προειδοποιητικά σημάδια μετά την πυρκαγιά του Ιουνίου, αν πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι και εάν η κατασκευή του δικτύου πληρούσε τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας.



Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο, σε βαθμό κακουργήματος ενώ, στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας των ανεμογεννητριών, ο οποίος αναζητήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, χωρίς να εντοπιστεί.