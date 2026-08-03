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Δεύτερο χτύπημα στον Ινφαντίνο: Μετά την Ουαλία και η Αγγλία ανακοίνωσε ότι δεν θα στηρίξει την επανεκλογή του στη FIFA
SPORTS
FIFA FA Αγγλία Τζιάνι Ινφαντίνο

Δεύτερο χτύπημα στον Ινφαντίνο: Μετά την Ουαλία και η Αγγλία ανακοίνωσε ότι δεν θα στηρίξει την επανεκλογή του στη FIFA

Όπως μεταδίδει το Sky News, η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Αγγλίας (FA) ετοιμάζεται να αποστείλει τη σχετική επιστολή στη FIFA

Δεύτερο χτύπημα στον Ινφαντίνο: Μετά την Ουαλία και η Αγγλία ανακοίνωσε ότι δεν θα στηρίξει την επανεκλογή του στη FIFA
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Μετά την Ουαλία και η Αγγλία, όπως μεταδίδει το Sky News, ετοιμάζεται να αποσύρει τη στήριξή της για επανεκλογή του Τζιάνι Ινφαντίνο στην προεδρία της FIFA.

Όπως μεταδίδει το βρετανικό μέσο η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Αγγλίας (FA) ετοιμάζεται να αποστείλει επιστολή με την οποία θα αποσύρει την υποστήριξή της στην υποψηφιότητα του Τζιάνι Ινφαντίνο για επανεκλογή στην προεδρία της FIFA.

Είχε προηγηθεί η απόφαση της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Ουαλίας να γίνει η πρώτη εθνική ομοσπονδία που απέσυρε επισήμως τη στήριξή της προς τον πρόεδρο της FIFA, σε μια προσπάθεια να τον οδηγήσει εκτός της ηγεσίας της παγκόσμιας ομοσπονδίας.

Την περασμένη Τρίτη, η FIFA είχε επιβεβαιώσει ότι ο Ινφαντίνο επιθυμούσε να δημιουργήσει μια νέα θυγατρική εταιρεία, αποτιμώμενη στα 20 δισεκατομμύρια δολάρια και να διαθέσει προς πώληση πάνω από το 20% της νέας εταιρείας FIFA Forward Enterprise, επιδιώκοντας να αντλήσει 4,2 δισεκατομμύρια δολάρια από ιδιώτες επενδυτές.

Το σχέδιο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τις ηπειρωτικές συνομοσπονδίες ποδοσφαίρου, τις εθνικές ομοσπονδίες και υψηλόβαθμα στελέχη της FIFA, με τον Ινφαντίνο να υποχρεώνεται να εγκαταλείψει το σχέδιο μόλις λίγες ημέρες αργότερα.
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