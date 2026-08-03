Η Νικόλ Κίντμαν αποκάλυψε την τελευταία συμβουλή της μητέρας της για την καριέρα της κόρης της στο μόντελινγκ
Η Νικόλ Κίντμαν αποκάλυψε την τελευταία συμβουλή της μητέρας της για την καριέρα της κόρης της στο μόντελινγκ
Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι η μητέρα της την ενθάρρυνε να αφήσει τη Σάντεϊ Ρόουζ να ακολουθήσει τον χώρο της μόδας, λίγο πριν φύγει από τη ζωή
Την τελευταία συμβουλή της μητέρας της για την καριέρα της κόρης της στο μόντελινγκ, αποκάλυψε η Νικόλ Κίντμαν, αναφέροντας τι της είχε πει πριν φύγει από τη ζωή.
Σε συνέντευξή της στο Entertainment Tonight, η ηθοποιός δήλωσε ότι είχε ζητήσει τη γνώμη της μητέρας της τον Σεπτέμβριο του 2024 πριν αφήσει την τελευταία της πνοή σε ηλικία 84 ετών, όταν η Σάντεϊ Ρόουζ της εξέφρασε την επιθυμία να ασχοληθεί με το μόντελινγκ. «Τη ρώτησα: "Να την αφήσω; Θέλει να γίνει μοντέλο". Και η μητέρα μου είπε: "Εσύ το έκανες... Πρέπει να την αφήσεις, γιατί κι εγώ άφησα εσένα"» είπε η Κίντμαν.
Στη συνέχεια, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός εξήγησε ότι και η ίδια ξεκίνησε να ακολουθεί το πάθος της σε πολύ μικρή ηλικία: «Η μητέρα μου με άφησε να ακολουθήσω αυτό που αγαπούσα όταν ήμουν 14 ετών και τότε ξεκίνησα».
Η Νικόλ Κίντμαν χαρακτήρισε τη συμβουλή αυτή ως το τελευταίο δώρο της μητέρας της προς την εγγονή της. «Αυτό ήταν, κατά κάποιον τρόπο, το αποχαιρετιστήριο δώρο της μητέρας μου στη Σάνι», ανέφερε και πρόσθεσε: «Με ενθάρρυνε να της επιτρέψω να ακολουθήσει την ευτυχία της, το πάθος της και αυτό που πραγματικά θέλει. Είμαι τόσο ευγνώμων που η μητέρα μου μου το μετέδωσε αυτό».
Η Σάντεϊ Ρόουζ έκανε το ντεμπούτο της στις πασαρέλες έναν μήνα μετά τον θάνατο της γιαγιάς της, συμμετέχοντας στην επίδειξη του οίκου Miu Miu κατά την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού. Έναν χρόνο αργότερα επέστρεψε στην ίδια διοργάνωση, ενώ τον περασμένο Μάιο συνόδευσε τη μητέρα της στο Met Gala.
Η Κίντμαν απέκτησε τη Ρόουζ και τη 15χρονη Φέιθ Μάργκαρετ με τον πρώην σύζυγό της, Κιθ Έρμπαν. Είναι επίσης μητέρα της 33χρονης Ιζαμπέλα Τζέιν Κρουζ και του 31χρονου Κόνορ Κρουζ, που απέκτησε κατά τη διάρκεια του γάμου της με Τομ Κρουζ.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Σε συνέντευξή της στο Entertainment Tonight, η ηθοποιός δήλωσε ότι είχε ζητήσει τη γνώμη της μητέρας της τον Σεπτέμβριο του 2024 πριν αφήσει την τελευταία της πνοή σε ηλικία 84 ετών, όταν η Σάντεϊ Ρόουζ της εξέφρασε την επιθυμία να ασχοληθεί με το μόντελινγκ. «Τη ρώτησα: "Να την αφήσω; Θέλει να γίνει μοντέλο". Και η μητέρα μου είπε: "Εσύ το έκανες... Πρέπει να την αφήσεις, γιατί κι εγώ άφησα εσένα"» είπε η Κίντμαν.
Στη συνέχεια, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός εξήγησε ότι και η ίδια ξεκίνησε να ακολουθεί το πάθος της σε πολύ μικρή ηλικία: «Η μητέρα μου με άφησε να ακολουθήσω αυτό που αγαπούσα όταν ήμουν 14 ετών και τότε ξεκίνησα».
Nicole Kidman Reveals the Advice Her Late Mom Gave Her Regarding Daughter Sunday Rose’s Modeling Career Before She Died https://t.co/1cM7eyzm2v— People (@people) August 2, 2026
Η Σάντεϊ Ρόουζ έκανε το ντεμπούτο της στις πασαρέλες έναν μήνα μετά τον θάνατο της γιαγιάς της, συμμετέχοντας στην επίδειξη του οίκου Miu Miu κατά την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού. Έναν χρόνο αργότερα επέστρεψε στην ίδια διοργάνωση, ενώ τον περασμένο Μάιο συνόδευσε τη μητέρα της στο Met Gala.
Η Κίντμαν απέκτησε τη Ρόουζ και τη 15χρονη Φέιθ Μάργκαρετ με τον πρώην σύζυγό της, Κιθ Έρμπαν. Είναι επίσης μητέρα της 33χρονης Ιζαμπέλα Τζέιν Κρουζ και του 31χρονου Κόνορ Κρουζ, που απέκτησε κατά τη διάρκεια του γάμου της με Τομ Κρουζ.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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