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Συγκλονιστικές εικόνες από τη φωτιά στα Μέγαρα: Άλογα τρέχουν να ξεφύγουν από τις φλόγες στο Κανδήλι
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Πυρκαγιά Άλογα Μεγάρα

Συγκλονιστικές εικόνες από τη φωτιά στα Μέγαρα: Άλογα τρέχουν να ξεφύγουν από τις φλόγες στο Κανδήλι

Μαίνεται η μεγάλη πυρκαγιά που πλέον έχει φτάσει στην Αγία Σκέπη

Συγκλονιστικές εικόνες από τη φωτιά στα Μέγαρα: Άλογα τρέχουν να ξεφύγουν από τις φλόγες στο Κανδήλι
19 ΣΧΟΛΙΑ
Συγκλονιστικές εικόνες καταγράφονται από το πύρινο μέτωπο που μαίνεται στην περιοχή Κανδήλι Μεγάρων, όπου η μεγάλη φωτιά συνεχίζει την καταστροφική της πορεία.

Την ώρα που οι φλόγες επεκτείνονται προς την Αγία Σκέπη και οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να αποτρέψουν την εξάπλωση της πυρκαγιάς προς το πεδίο βολής της περιοχής, ο φακός του ΣΚΑΪ κατέγραψε μια δραματική σκηνή.

Τρία άλογα, δύο ενήλικα και ένα μικρότερο, εμφανίστηκαν να τρέχουν πανικόβλητα, προσπαθώντας να ξεφύγουν από τις φλόγες που πλησίαζαν απειλητικά.

Δείτε το βίντεο:



Όπως έχει γίνει γνωστό, οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων επικεντρώνονται σε δύο σημεία και συγκεκριμένα στον Άγιο Νεκτάριο και στο Κανδήλι Μεγάρων. Επιπλέον μήνυμα μέσω του 112 εκδόθηκε σήμερα στις 03.24 τα ξημερώματα, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Σκέπη, Κανδήλι και Μπότσικα, με κατεύθυνση προς Νέα Πέραμο.
19 ΣΧΟΛΙΑ

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