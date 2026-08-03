Συγκλονιστικές εικόνες από τη φωτιά στα Μέγαρα: Άλογα τρέχουν να ξεφύγουν από τις φλόγες στο Κανδήλι

Όπως έχει γίνει γνωστό, οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων επικεντρώνονται σε δύο σημεία και συγκεκριμένα στον Άγιο Νεκτάριο και στο Κανδήλι Μεγάρων. Επιπλέον μήνυμα μέσω του 112 εκδόθηκε σήμερα στις 03.24 τα ξημερώματα, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Σκέπη, Κανδήλι και Μπότσικα, με κατεύθυνση προς Νέα Πέραμο.