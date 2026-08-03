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Η Δέσποινα Βανδή έφαγε καλαμπόκι με τον Βασίλη Μπισμπίκη στην Καβάλα, δείτε φωτογραφίες
GALA
Δέσποινα Βανδή Βασίλης Μπισμπίκης Καβάλα

Η Δέσποινα Βανδή έφαγε καλαμπόκι με τον Βασίλη Μπισμπίκη στην Καβάλα, δείτε φωτογραφίες

Η ηθοποιός ταξίδεψε με τον σύντροφό της στον τόπο όπου μεγάλωσε

Η Δέσποινα Βανδή έφαγε καλαμπόκι με τον Βασίλη Μπισμπίκη στην Καβάλα, δείτε φωτογραφίες
Ιωάννα Μαρίνου
17 ΣΧΟΛΙΑ
Στην Καβάλα βρέθηκαν η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης, με την τραγουδίστρια να δημοσιεύει φωτογραφίες από βραδινή βόλτα τους.

Το ζευγάρι έβγαλε μία selfie, ενώ περπατούσε στην πόλη, με τους δύο να χαμογελούν στην κάμερα, όσο έτρωγαν ψητό καλαμπόκι. Σε Instagram stories που έκανε η τραγουδίστρια τη Δευτέρα 3 Αυγούστου, κοινοποίησε και μία εικόνα από το λιμάνι με φόντο τη φωτισμένη Καβάλα. Πάνω στη φωτογραφία έγραψε «Καβάλα» και πρόσθεσε μία κόκκινη καρδιά.

Δείτε φωτογραφίες

Η Δέσποινα Βανδή έφαγε καλαμπόκι με τον Βασίλη Μπισμπίκη στην Καβάλα, δείτε φωτογραφίες
Η Δέσποινα Βανδή έφαγε καλαμπόκι με τον Βασίλη Μπισμπίκη στην Καβάλα, δείτε φωτογραφίες

Η Δέσποινα Βανδή γεννήθηκε στο Τύμπινγκεν της Γερμανίας. Σε ηλικία 6 ετών μετακόμισε με την οικογένεια της στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα στη Καβάλα. Στη συνέχεια, έζησε τα φοιτητικά της χρόνια στη Θεσσαλονίκη, όπου σπούδασε στο τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου.
Ιωάννα Μαρίνου
17 ΣΧΟΛΙΑ

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