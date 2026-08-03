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Κοζάνη: Ξεκίνησαν οι εργασίες για τον νέο οδικό άξονα Κήπος – Γέφυρα Ρυμνίου
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Κοζάνη: Ξεκίνησαν οι εργασίες για τον νέο οδικό άξονα Κήπος – Γέφυρα Ρυμνίου

Το έργο, προϋπολογισμού 21 εκατ. ευρώ και συμβατικού τιμήματος 16,2 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει παρεμβάσεις και αναβαθμίσεις σε ένα πλέγμα οδικών αξόνων

Κοζάνη: Ξεκίνησαν οι εργασίες για τον νέο οδικό άξονα Κήπος – Γέφυρα Ρυμνίου
Ξεκίνησαν οι εργασίας για την κατασκευή του νέου οδικού άξονα στο τμήμα Κήπος - Γέφυρα Ρυμνίου, ένα από τα μεγαλύτερα έργα υποδομών που εκτελούνται αυτήν την περίοδο στο οδικό δίκτυο της Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα στην Π.Ε. Κοζάνης, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών θα έχει κατασκευαστεί ένας σύγχρονος οδικός άξονας μήκους 5χλμ. που θα περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- δύο γέφυρες, τον ανισόπεδο κόμβο Καισαρειάς - Αιανής, τον κλάδο εισόδου του ισόπεδου κόμβου Αιανής, παράπλευρο και κάθετο οδικό δίκτυο.

«Εξασφαλίσαμε τους απαραίτητους πρόσθετους πόρους και σε συνεργασία με την Εγνατία Οδό προχωρήσαμε όλες τις ενέργειες ώστε να φτάσουμε σήμερα στην έναρξη των εργασιών του σημαντικού αυτού έργου υποδομής»μ ανέφερε -μεταξύ άλλων- ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης, ο οποίος βρέθηκε στον χώρο του εργοταξίου και ενημερώθηκε από τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρίας για την εξέλιξη των εργασιών.

Το έργο, προϋπολογισμού 21 εκατ. ευρώ και συμβατικού τιμήματος 16,2 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει παρεμβάσεις και αναβαθμίσεις σε ένα πλέγμα οδικών αξόνων.

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