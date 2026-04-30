Η Σπέλινγκ θυμήθηκε τη μέρα που η Σουάνκ απολύθηκε από το «Μπέβερλι Χιλς»: Έκλαιγε γοερά
Τη στιγμή που η Χίλαρι Σουάνκ απολύθηκε από το «Beverly Hills, 90210» θυμήθηκε η Τόρι Σπέλινγκ, αποκαλύπτοντας έκλαιγε γοερά.
Μιλώντας με την Τζένι Γκαρθ στο podcast τους, 90210MG, η 52χρονη ηθοποιός ανακάλεσε τη μέρα που η 51χρονη συνάδελφός της έμαθε ότι ο ρόλος της θα κοβόταν από τη δημοφιλή σειρά. «Λοιπόν, τώρα όλοι εκεί έξω, σας παρακαλώ, αυτό είναι από τη δική μου οπτική και από τη δική μου μνήμη. Δεν πρόκειται να αποδώσω αυτολεξεί αυτά που είπε. Αλλά έτσι το είδα εγώ να συμβαίνει», ανέφερε αρχικά η Σπέλινγκ, δίνοντας το πλαίσιο.
Όπως εξήγησε εκείνη την περίοδο οι δύο ηθοποιοί είχαν έρθει κοντά, καθώς δούλευαν μαζί στη σειρά. Η Σουάνκ υποδυόταν την Κάρλι Ρέινολντς, μια ανύπαντρη μητέρα και σερβιτόρα. Αν και είχε προσληφθεί ως μέλος του βασικού καστ, αποχώρησε από τη σειρά έχοντας εμφανιστεί σε μόλις 16 επεισόδια.
«Ήμασταν όλοι στα καμαρίνια μας. Η Χίλαρι κι εγώ είχαμε έρθει αρκετά κοντά. Είχα βγει μαζί της και με τον Τσαντ, είχαμε κάνει παρέα», είπε, αναφερόμενη στον τότε σύζυγο της Σουάνκ, Τσαντ Λόου. Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Ήμουν κάπως το ασφαλές της μέρος στο σετ και μου μιλούσε για τα πάντα. Και μου είπε, ... “Ο Πολ Γουάγκνερ θέλει να μου μιλήσει στο γραφείο του. Ξέρεις περί τίνος πρόκειται;” Και δεν ήξερα».
Η Σπέλινγκ περίμενε κοντά, όσο η Σουάνκ μπήκε στη συνάντηση, και λίγο αργότερα την είδε να επιστρέφει συντετριμμένη. «Μπαίνει λοιπόν μέσα, επιστρέφει, κλαίει και μπαίνει στο καμαρίνι μου. Κλείσαμε την πόρτα και μου είπε: “Μόλις με άφησαν να φύγω. Με απολύουν από τη σειρά”», αφηγήθηκε η Σπέλινγκ. «Και εγώ ήμουν σε φάση, “Τι;”. Δεν είχα ακούσει τίποτα από αυτά, δεν ξέραμε. Έκλαιγε υστερικά», περιέγραψε.
Αυτό που έμεινε περισσότερο στη μνήμη της Σπέλινγκ ήταν ο φόβος της Σουάνκ για το τι σήμαινε αυτή η ανατροπή για το μέλλον της. «Και απλώς θυμάμαι —και δεν πρόκειται να αποδώσω σωστά τη διατύπωση— ότι ήταν σαν να έλεγε: “Θεέ μου. Αν απολυθώ από το 90210, δεν πρόκειται ποτέ να τα καταφέρω”».
Όπως επισήμανε η Σπέλινγκ, αυτή η απρόσμενη εξέλιξη τελικά άνοιξε τον δρόμο για έναν από τους πιο καθοριστικούς ρόλους στην καριέρα της Σουάνκ. «Το ειρωνικό είναι ότι, αν είχε μείνει στο 90210, δεν θα μπορούσε να περάσει από οντισιόν για το Boys Don’t Cry. Δεν θα μπορούσε να πάρει εκείνον τον ρόλο, να τον κάνει και μετά να κερδίσει Όσκαρ».
Η ίδια αναγνώρισε ότι, εκείνη την περίοδο, η σειρά δεν βρισκόταν πλέον στο απόγειό της, λέγοντας: «Αλλά πραγματικά ένιωθε ότι… ήμασταν στην όγδοη σεζόν μας. Δεν ήταν σαν να ήμασταν πια στην ακμή μας… σαν να έλεγε: “Θεέ μου, αν δεν μπορώ να κρατήσω μια δουλειά σε μια δημοφιλή τηλεοπτική σειρά, δεν θα τα καταφέρω πουθενά. Δηλαδή, η καριέρα μου τελείωσε”».
Tori Spelling Recalls Hilary Swank 'Hysterically Crying' When She Was Fired From 90210 Before She Landed Award-Winning Role https://t.co/xGdhN2iopF— People (@people) April 30, 2026
