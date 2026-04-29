Αλ Πατσίνο: Ο χορός και η τούρτα για τα 86α γενέθλιά του, δείτε βίντεο

Χαμογελαστός να χορεύει και να σβήνει την τούρτα για 86α γενέθλιά του, καταγράφηκε ο Αλ Πατσίνο, στο πάρτι που διοργανώθηκε για φίλους και αγαπημένα του πρόσωπα.



Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός γιόρταζε το Σάββατο 25 Απριλίου και σε βίντεο που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα στο Instagram από το τον λογαριασμό CinemaChico, ο Πατσίνο εμφανίζεται με σακάκι και μπλούζα σε μαύρη απόχρωση και γυαλιά ηλίου να κρατά μικρόφωνο και να χορεύει.



Στη συνέχεια, έσβησε τα κεράκια μίας μεγάλης τούρτας, η οποία ήταν διακοσμημένη με παιδική του φωτογραφία. Οι καλεσμένοι απαθανάτιζαν τη στιγμή μέσα από τα κινητά τους τηλέφωνα, δείχνοντας να απολαμβάνουν την ενέργεια του διάσημου ηθοποιού.



Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη 𝘾𝙞𝙣𝙚𝙢𝙖 𝘾𝙝𝙞𝙘𝙤 (@cinemachico)