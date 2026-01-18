Αλ Πατσίνο: Κοινή έξοδος με την πρώην σύντροφό του, Νουρ Αλφαλάχ, φουντώνουν οι φήμες για επανασύνδεση
GALA
Αλ Πατσίνο Νουρ Αλφαλάχ Έξοδος

Αλ Πατσίνο: Κοινή έξοδος με την πρώην σύντροφό του, Νουρ Αλφαλάχ, φουντώνουν οι φήμες για επανασύνδεση

 Ο 85χρονος ηθοποιός και η 32χρονη μητέρα του γιου του, εντοπίστηκαν μαζί σε εστιατόριο, ενισχύοντας τις εικασίες για μία δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους

Αλ Πατσίνο: Κοινή έξοδος με την πρώην σύντροφό του, Νουρ Αλφαλάχ, φουντώνουν οι φήμες για επανασύνδεση
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Με την πρώην σύντροφό του και μητέρα του γιου του, Νουρ Αλφαλάχ εθεάθη να δειπνεί ο  Αλ Πατσίνο, ενισχύοντας τις εικασίες για επανασύνδεση.

Ο 85χρονος ηθοποιός και η 32χρονη βρέθηκαν μαζί το βράδυ της Παρασκευής 16 Ιανουαρίου σε εστιατόριο στο Λος Άντζελες. Ο φακός απαθανάτισε το πρώην ζευγάρι στην κοινή έξοδό του, με την Αλφαλάχ να φοράει μαύρο παλτό, μίνι φόρεμα και ψηλές μαύρες μπότες. Ο Πατσίνο επέλεξε σκουρόχρωμο παλτό, μαύρο παντελόνι και αθλητικά παπούτσια. 

Δείτε φωτογραφία

Η εμφάνιση αυτή έρχεται μερικούς μήνες μετά τη δήλωση της Νουρ Αλφαλάχ σχετικά με τη σχέση της με τον ηθοποιό. Όταν φωτογράφος του TMZ τη ρώτησε για το παιδί τους, Ρόμαν, εκείνη είπε: «Έχει δύο τώρα. Μεγαλώνει». Στην ερώτηση «τι γίνεται με εσάς; Είστε ξανά μαζί; Είστε επίσημα μαζί;», η Αλφαλάχ απέφυγε να απαντήσει ευθέως, λέγοντας: «Είμαστε μαζί κάθε μέρα». Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Ποιος δεν θέλει να είναι μαζί του; Είναι ο πιο σπουδαίος άνθρωπος».

Τον Οκτώβριο του 2024, εκπρόσωπος τους είχε δηλώσει στο People, ότι ο Πατσίνο και η Αλφαλάχ παραμένουν «φίλοι» και συνεργάζονται σε ό,τι αφορά την ανατροφή του γιου τους.

Η σχέση του Αλ Πατσίνο με τη Νουρ Αλφαλάχ ξεκίνησε το 2020, ενώ τον Ιούνιο του 2023 γεννήθηκε το πρώτο τους παιδί. Ο ηθοποιός έχει ακόμη ένα παιδί από τη σχέση του με την Τζαν Τάρραντ, και τα δίδυμα Ολίβια και Άντον από τον δεσμό του με την Μπέβερλι Ντ’Άντζελο.

Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης