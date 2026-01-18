Αλ Πατσίνο: Κοινή έξοδος με την πρώην σύντροφό του, Νουρ Αλφαλάχ, φουντώνουν οι φήμες για επανασύνδεση
Ο 85χρονος ηθοποιός και η 32χρονη μητέρα του γιου του, εντοπίστηκαν μαζί σε εστιατόριο, ενισχύοντας τις εικασίες για μία δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους
Με την πρώην σύντροφό του και μητέρα του γιου του, Νουρ Αλφαλάχ εθεάθη να δειπνεί ο Αλ Πατσίνο, ενισχύοντας τις εικασίες για επανασύνδεση.
Ο 85χρονος ηθοποιός και η 32χρονη βρέθηκαν μαζί το βράδυ της Παρασκευής 16 Ιανουαρίου σε εστιατόριο στο Λος Άντζελες. Ο φακός απαθανάτισε το πρώην ζευγάρι στην κοινή έξοδό του, με την Αλφαλάχ να φοράει μαύρο παλτό, μίνι φόρεμα και ψηλές μαύρες μπότες. Ο Πατσίνο επέλεξε σκουρόχρωμο παλτό, μαύρο παντελόνι και αθλητικά παπούτσια.
Η εμφάνιση αυτή έρχεται μερικούς μήνες μετά τη δήλωση της Νουρ Αλφαλάχ σχετικά με τη σχέση της με τον ηθοποιό. Όταν φωτογράφος του TMZ τη ρώτησε για το παιδί τους, Ρόμαν, εκείνη είπε: «Έχει δύο τώρα. Μεγαλώνει». Στην ερώτηση «τι γίνεται με εσάς; Είστε ξανά μαζί; Είστε επίσημα μαζί;», η Αλφαλάχ απέφυγε να απαντήσει ευθέως, λέγοντας: «Είμαστε μαζί κάθε μέρα». Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Ποιος δεν θέλει να είναι μαζί του; Είναι ο πιο σπουδαίος άνθρωπος».
Τον Οκτώβριο του 2024, εκπρόσωπος τους είχε δηλώσει στο People, ότι ο Πατσίνο και η Αλφαλάχ παραμένουν «φίλοι» και συνεργάζονται σε ό,τι αφορά την ανατροφή του γιου τους.
Η σχέση του Αλ Πατσίνο με τη Νουρ Αλφαλάχ ξεκίνησε το 2020, ενώ τον Ιούνιο του 2023 γεννήθηκε το πρώτο τους παιδί. Ο ηθοποιός έχει ακόμη ένα παιδί από τη σχέση του με την Τζαν Τάρραντ, και τα δίδυμα Ολίβια και Άντον από τον δεσμό του με την Μπέβερλι Ντ’Άντζελο.
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
Al Pacino, 85, and ex Noor Alfallah, 31, fuel rekindled romance rumors with LA dinner date https://t.co/wTSZ7cPUnc pic.twitter.com/N4tZv430g8— Page Six (@PageSix) January 17, 2026
