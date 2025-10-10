Φάνης Μουρατίδης για Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: Είμαστε 18 χρόνια μαζί, έχουμε τα πάνω και τα κάτω μας
Στις μεγάλες σχέσεις υπάρχουν κρίσεις, περνάνε και ξαναέρχονται, σχολίασε ο ηθοποιός

Γεωργία Κοτζιά
Τα 18 χρόνια κοινής πορείας με την Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους περιέγραψε ο Φάνης Μουρατίδης, εξηγώντας πως η  σχέση τους συνοδεύεται από όμορφες, αλλά και πιο δύσκολες στιγμές.
 
Το ζευγάρι έχει αποκτήσει μαζί δύο παιδιά με τον ηθοποιό να δηλώνει την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου στο «Happy Day» πως οι κρίσεις είναι αναπόφευκτες και αποτελούν μέρος κάθε μεγάλης σχέσης.

Παράλληλα, ο Φάνης Μουρατίδης παραδέχτηκε πως εκείνος και η σύζυγός του προσπαθούν να εξελίσσονται μαζί. Όπως είπε, υπάρχουν στιγμές που οι δυσκολίες ξεπερνιούνται με χιούμορ, αλλά και άλλες που απαιτούν μεγαλύτερη υπομονή. 

«Είμαστε 18 χρόνια με την Άννα Μαρία. Στις μεγάλες σχέσεις υπάρχουν κρίσεις, περνάνε και ξαναέρχονται. Εξυπακούεται αυτό. Δεν τα έχουμε λύσει, δεν είμαστε τόσο καλά προπονημένοι, παλεύουμε και εμείς, αγωνιζόμαστε. Με τα πάνω και τα κάτω, τις δυσκολίες. Το θέμα είναι ποια είναι η συνισταμένη. Το πρόσημο είναι θετικό. Υπάρχουν κρίσεις που το γλιτώνεις με το χιουμοράκι και κρίσεις που δεν το γλιτώνεις. Στις αρχές έκανα μούτρα. Δεν είμαστε όλοι ώριμοι, ωριμάζουμε στην πορεία» δήλωσε ο ηθοποιός.

Δείτε το βίντεο


