Μιχάλης Σηφάκης στο Survivor: Όσο το παιχνίδι προχωράει, θα σκληραίνω, ακόμα είμαι μαλακός
Μιχάλης Σηφάκης στο Survivor: Όσο το παιχνίδι προχωράει, θα σκληραίνω, ακόμα είμαι μαλακός
Αν οι Μπλε αποσυντονίζονται επειδή αναπνέω και μιλάω, δεν θα κάτσω να σκάσω, συμπλήρωσε
Μετά τα σχόλια που έγιναν από τους «Επαρχιώτες» για τον Μιχάλη Σηφάκη στο Συμβούλιο του νησιού στο Survivor, εκείνος δήλωσε πως δεν πρόκειται να κάνει κάτι για να περιορίσει δυσαρέσκεια των πρώην συμπαικτών του για το πρόσωπό του. Αντιθέτως, ο παίκτης των «Αθηναίων» δήλωσε πως θα γίνει ακόμη πιο σκληρός, όσο προχωράει το παιχνίδι.
«Αν οι Μπλε αποσυντονίζονται επειδή αναπνέω και μιλάω δεν θα κάτσω να σκάσω. Συγγνώμη, θα αναπνέω. Έχω δηλώσει ευθέως στο Συμβούλιο ότι όσο το παιχνίδι προχωράει, τόσο θα σκληραίνω. Ακόμα είμαι μαλακός. Αν τα μυαλά των άλλων είναι ανοιχτά για είσοδο, θα μπουκάρω, παιδιά», είπε ο Μιχάλης Σηφάκης στο επεισόδιο του ριάλιτι επιβίωσης, το οποίο προβλήθηκε το βράδυ της Τρίτης 28 Απριλίου.
Στη συνέχεια μίλησε στην κάμερα ο Μάνος Μαλλιαρός, ο οποίος εξήγησε ότι οι συμπαίκτες του δυσαρεστούνται με το γεγονός ότι ακόμη έχει επαφή με τον Μιχάλη, παρά τη μετακίνηση του τελευταίου στην ομάδα των «Αθηναίων». «Τους ενοχλεί να κρατάω τις ισορροπίες και να μιλάω με άτομο που ήταν 110 μέρες στην ομάδα μου. Αν θέλετε, να με δείτε πόσο αιχμηρός θα γίνω από αύριο», ανέφερε.
Με τη σειρά του, ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος εξήγησε για ποιον λόγο δεν θέλει ο Μάνος να μιλάει με το συγκεκριμένο άτομο. «Προσπαθούμε να εξηγήσουμε στον Μάνο και ελπίζω να τα καταφέρουμε ότι Μιχάλης Σηφάκης ίσον στρατηγική 25 ώρες το 24ωρο. Δεν μπορείς να βασιστείς σε πράγματα που σου λέει. Όντας Κόκκινος, ο Μιχάλης σου έχει ήδη δύο φορές ψέματα. Μιλάμε για έναν παίκτη που θέλει να λειτουργεί μέχρι το τέλος ως ο αρχηγός όλων. Οπότε τι κάνει; Σε χρησιμοποιεί και πατάει πάνω σου», σημείωσε.
«Αν οι Μπλε αποσυντονίζονται επειδή αναπνέω και μιλάω δεν θα κάτσω να σκάσω. Συγγνώμη, θα αναπνέω. Έχω δηλώσει ευθέως στο Συμβούλιο ότι όσο το παιχνίδι προχωράει, τόσο θα σκληραίνω. Ακόμα είμαι μαλακός. Αν τα μυαλά των άλλων είναι ανοιχτά για είσοδο, θα μπουκάρω, παιδιά», είπε ο Μιχάλης Σηφάκης στο επεισόδιο του ριάλιτι επιβίωσης, το οποίο προβλήθηκε το βράδυ της Τρίτης 28 Απριλίου.
Στη συνέχεια μίλησε στην κάμερα ο Μάνος Μαλλιαρός, ο οποίος εξήγησε ότι οι συμπαίκτες του δυσαρεστούνται με το γεγονός ότι ακόμη έχει επαφή με τον Μιχάλη, παρά τη μετακίνηση του τελευταίου στην ομάδα των «Αθηναίων». «Τους ενοχλεί να κρατάω τις ισορροπίες και να μιλάω με άτομο που ήταν 110 μέρες στην ομάδα μου. Αν θέλετε, να με δείτε πόσο αιχμηρός θα γίνω από αύριο», ανέφερε.
Με τη σειρά του, ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος εξήγησε για ποιον λόγο δεν θέλει ο Μάνος να μιλάει με το συγκεκριμένο άτομο. «Προσπαθούμε να εξηγήσουμε στον Μάνο και ελπίζω να τα καταφέρουμε ότι Μιχάλης Σηφάκης ίσον στρατηγική 25 ώρες το 24ωρο. Δεν μπορείς να βασιστείς σε πράγματα που σου λέει. Όντας Κόκκινος, ο Μιχάλης σου έχει ήδη δύο φορές ψέματα. Μιλάμε για έναν παίκτη που θέλει να λειτουργεί μέχρι το τέλος ως ο αρχηγός όλων. Οπότε τι κάνει; Σε χρησιμοποιεί και πατάει πάνω σου», σημείωσε.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
