Ευαγγελία Πλατανιώτη: Έχω φτάσει κοντά στο να εγκαταλείψω το άθλημά μου, αλλά η αγάπη μου γι' αυτό δεν με άφησε να το κάνω
Ο αθλητισμός είναι ένας πολύ δύσκολος χώρος, δήλωσε η πρωταθλήτρια της καλλιτεχνικής κολύμβησης
Η σκέψη να εγκαταλείψει τον αθλητισμό είχε περάσει από το μυαλό της Ευαγγελίας Πλατανιώτη.
Η πρωταθλήτρια της καλλιτεχνικής κολύμβησης τόνισε πως κάθε αθλητής ακολουθεί έναν δρόμο που συνοδεύεται από πολλές δυσκολίες. Εκείνο που τη μετέπεισε τελικά και την έκανε να συνεχίσει τον πορεία της στον συγκεκριμένο χώρο ήταν η αγάπη της για το άθλημα που υπηρετεί, αλλά και οι ψυχικές αντοχές της.
Ευρισκόμενη σε κοινωνική εκδήλωση, η Ευαγγελία Πλατανιώτη μίλησε στους δημοσιογράφους, από τους οποίους ρωτήθηκε, αν έχει σκεφτεί ποτέ να αποχωρήσει από την καλλιτεχνική κολύμβηση. Αν και απάντησε θετικά, εξήγησε πως δεν έκανε πράξη τη σκέψη της.
«Αν υπάρχει άνθρωπος που θα πει ότι δεν έχει βιώσει δύσκολες συμπεριφορές στο επάγγελμά του, θα πει ψέματα. Εννοείται πως ο αθλητισμός είναι ένας πολύ δύσκολος χώρος και δρόμος. Έχω έρθει πολύ κοντά στο να εγκαταλείψω το άθλημά μου. Αλλά, η αγάπη μου για το άθλημα και η ψυχική ανθεκτικότητα δεν με άφησαν να τα παρατήσω», εκμυστηρεύτηκε στην εκπομπή «Happy Day», με το σχετικό βίντεο να προβάλλεται το πρωί της Τρίτης 28 Απριλίου.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
