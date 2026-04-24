Offset για τον τραυματισμό του μετά τους πυροβολισμούς: Δεν θέλω να με λυπάται κανείς, είμαι ευλογημένος που ακόμα κινούμαι
Offset Πυροβολισμός

Offset για τον τραυματισμό του μετά τους πυροβολισμούς: Δεν θέλω να με λυπάται κανείς, είμαι ευλογημένος που ακόμα κινούμαι

Δύο εβδομάδες μετά την επίθεση έξω από καζίνο στη Φλόριντα ο ράπερ μίλησε για το περιστατικό και για την εμφάνισή του στο Coachella όπου κατέβηκε από το αναπηρικό του αμαξίδιο επί σκηνής

Offset για τον τραυματισμό του μετά τους πυροβολισμούς: Δεν θέλω να με λυπάται κανείς, είμαι ευλογημένος που ακόμα κινούμαι
Γεωργία Κοτζιά
Για τους πυροβολισμούς που δέχτηκε έξω από καζίνο στη Φλόριντα μίλησε για πρώτη φορά σε συνέντευξη ο Offset, επισημαίνοντας πως νιώθει ευλογημένος που μπορεί ακόμη να κινείται και δεν θέλει κανείς να τον λυπάται.

Ο 34χρονος ράπερ τραυματίστηκε στο ισχίο μετά το περιστατικό που έλαβε χώρα το βράδυ της Δευτέρας 6 Απριλίου, με αποτέλεσμα να νοσηλευτεί. Λίγες ημέρες αργότερα, βγήκε από το νοσοκομείο και κυκλοφορούσε με αναπηρικό αμαξίδιο. Όπως δήλωσε στο podcast Creators Inc, παρόλα αυτά δεν σκέφτηκε στιγμή να σταματήσει: «Πρέπει να συνεχίσεις. Η δουλειά δεν σταματά ποτέ», είπε.

Έτσι λοιπόν, κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ Coachella, ο Offset ανέβηκε στη σκηνή για να τραγουδήσει, αρχικά καθισμένος στο αναπηρικό του αμαξίδιο, ενώ σε κάποια σημεία της εμφάνισης σηκώθηκε όρθιος. Όπως τόνισε στη συνέντευξη: «Είμαι ευλογημένος που μπορώ ακόμα να κινούμαι, οπότε κινούμαι. Δεν θέλω κανείς να με λυπάται».

Offset On Getting Shot, Untold Stories & Business Advice


Για το περιστατικό, οι Αρχές φέρεται να συνδέουν την ένταση με άτομα από την πλευρά του Lil Tjay, χωρίς ωστόσο να έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για πυροβολισμό εις βάρος του.

Παρά τις δυσκολίες, ο Offset δείχνει αποφασισμένος να συνεχίσει, εστιάζοντας στην ανάρρωσή του, στην οικογένειά του και στη νέα μουσική που ετοιμάζει.
Μια ανοιχτή, διαδραστική εμπειρία γνωριμίας με το CGS μέσα από τον κόσμο του STEM

