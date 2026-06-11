Κατασκηνωτικό πρόγραμμα e-ΕΦΚΑ: Ανοίγει εκ νέου η ηλεκτρονική πλατφόρμα για διάθεση αδιάθετων επιταγών
ΕΛΛΑΔΑ
Παιδικές κατασκηνώσεις Κατασκηνώσεις Αιτήσεις

Κατασκηνωτικό πρόγραμμα e-ΕΦΚΑ: Ανοίγει εκ νέου η ηλεκτρονική πλατφόρμα για διάθεση αδιάθετων επιταγών

Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση των διαθέσιμων επιταγών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος

Κατασκηνωτικό πρόγραμμα e-ΕΦΚΑ: Ανοίγει εκ νέου η ηλεκτρονική πλατφόρμα για διάθεση αδιάθετων επιταγών
Ανοίγει εκ νέου η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα του e-ΕΦΚΑ, με στόχο την κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων που προέκυψαν από αδιάθετες επιταγές.

Διευκρινίσεις προς τους δικαιούχους

Η ημερομηνία ανοίγματος ηλεκτρονικής πλατφόρμας ορίστηκε η Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026.

Ώρες λειτουργίας: 07:00 π.μ. - 20:00.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση των διαθέσιμων επιταγών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος.

Κριτήρια επιλογής (σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων επιταγών): Μοριοδότηση και κατάταξη των αιτούντων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του e-ΕΦΚΑ για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα.

Η υποβολή αιτήσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος, εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.

Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης