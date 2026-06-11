Κατασκηνωτικό πρόγραμμα e-ΕΦΚΑ: Ανοίγει εκ νέου η ηλεκτρονική πλατφόρμα για διάθεση αδιάθετων επιταγών

Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση των διαθέσιμων επιταγών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος