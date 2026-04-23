Λένα Μαντά: Η ανάρτησή της για τον εκλιπόντα σύζυγό της με αφορμή τη μέρα της ονομαστικής του γιορτής
Πόσο γελούσαμε, πόσο μου λείπει αυτό το γέλιο, γράφει η συγγραφέας
Μία συγκινητική ανάρτηση για τον εκλιπόντα σύζυγό της έκανε η Λένα Μαντά, με αφορμή την ημέρα της ονομαστικής του εορτής. Ο άντρας της συγγραφέως έφυγε από τη ζωή τον Ιούλιο του 2024 λόγω σοβαρού προβλήματος που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια με την υγεία του.
Στον λογαριασμό της στο Instagram, η Λένα Μαντά δημοσίευσε μία φωτογραφία του συζύγου της και μία του εγγονού τους που πήρε το όνομα του πρώτου. Θυμούμενη τα τηλεφωνήματα που δεχόντουσαν για ευχές, περέγραψε ότι ζητούσε από εκείνη να απαντήσει, με τους δυο τους να καταλήγουν να γελάνε. Τα γέλια τους, εξομολογήθηκε, της λείπουν πολύ. Παράλληλα, ευχήθηκε στους εορτάζοντες.
Πιο αναλυτικά, στην ανάρτησή της έγραψε: «Ένας Γιώργος έφυγε ένας Γιώργος ήρθε. Πάντως, το σπίτι χωρίς Γιώργο δεν έμεινε. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες και στις οικογένειές τους. ΥΓ: Και κάτι από τα…παραλειπόμενα της ζωής μας: κάθε χρόνο τέτοια μέρα, ο Μαντάκος μου που βαριόταν όσο τίποτα να απαντάει στο τηλέφωνο, μου το έδινε εμένα να δέχομαι τις ευχές. Γκρίνιαζα εγώ ότι δεν ήταν σωστό, γελούσε εκείνος και στο τέλος μου έλεγε: ''Μα ξέρεις τι είναι να έχεις γραμματέα τη Λένα Μαντά;''. Πόσο γελούσαμε Θεέ μου. Πόσο μου λείπει αυτό το γέλιο».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα