Σε μια εποχή όπου η υπερεπεξεργασία δεν αγγίζει μόνο τα τρόφιμα αλλά και το νερό, η ευεργετική αξία του φυσικού μεταλλικού νερού που έχει προέλθει από τη σοφία της Φύσης αναδεικνύεται περίτρανα και με βάση, επιστημονικά δεδομένα.
Εύβοια: 31χρονος παρέσυρε ηλικιωμένη στο γκαράζ του σπιτιού του, συνελήφθη μετά τις τοξικολογικές
Εύβοια: 31χρονος παρέσυρε ηλικιωμένη στο γκαράζ του σπιτιού του, συνελήφθη μετά τις τοξικολογικές
Οι εξετάσεις που έγιναν στον οδηγό έδειξαν τη χρήση κάνναβης στον οργανισμό του με αποτέλεσμα να σχηματιστεί σε βάρος του δικογραφία
Στη σύλληψη ενός 31χρονου προχώρησε η αστυνομία μετά από τροχαίο ατύχημα στο οποίο τραυματίστηκε μία 84χρονη γυναίκα στην Εύβοια.
Το περιστατικό σημειώθηκε σε προαύλιο χώρο ιδιωτικής κατοικίας, στα Ψαχνά, όταν ο οδηγός επιχείρησε να πραγματοποιήσει οπισθοπορεία με το όχημά του χωρίς να αντιληφθεί την παρουσία της ηλικιωμένης γυναίκας με αποτέλεσμα να την τραυματίσει.
Η αστυνομία που έφτασε άμεσα στον τόπο του συμβάντος διενήργησε τοξικολογικές εξετάσεις στον οδηγό που έδειξαν τη χρήση κάνναβης στον οργανισμό του με αποτέλεσμα να σχηματιστεί σε βάρος του δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί επικίνδυνης οδήγησης.
Πηγή: eviaonline
Το περιστατικό σημειώθηκε σε προαύλιο χώρο ιδιωτικής κατοικίας, στα Ψαχνά, όταν ο οδηγός επιχείρησε να πραγματοποιήσει οπισθοπορεία με το όχημά του χωρίς να αντιληφθεί την παρουσία της ηλικιωμένης γυναίκας με αποτέλεσμα να την τραυματίσει.
Η αστυνομία που έφτασε άμεσα στον τόπο του συμβάντος διενήργησε τοξικολογικές εξετάσεις στον οδηγό που έδειξαν τη χρήση κάνναβης στον οργανισμό του με αποτέλεσμα να σχηματιστεί σε βάρος του δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί επικίνδυνης οδήγησης.
Πηγή: eviaonline
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