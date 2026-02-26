Λένα Μαντά για την απώλεια του συζύγου της: Είχα έναν σύντροφο, νόμιζα ότι θα γεράσω μαζί του, αλλά τελικά γερνάω μόνη μου
Είναι τρομακτικές οι μεταπτώσεις που περνάς, σχολίασε η συγγραφέας για τον θάνατο του συζύγου της

Ιωάννα Μαρίνου
Η απώλεια του συζύγου της Λένας Μαντά ανέτρεψε τον τρόπο, που είχε φανταστεί να περάσει το υπόλοιπο της ζωής της, σχολιάζοντας ότι πλέον «γερνάει χωρίς τη συντροφιά του».

Η συγγραφέας παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Breakfast@Star», η οποία προβλήθηκε την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, ξεκαθαρίζοντας πως μετά τον θάνατο του συζύγου της, Γιώργου έχει κλείσει για εκείνη το κεφάλαιο της προσωπικής ζωής και της συντροφικότητας.

Όπως είπε η Λένα Μαντά: «Ούτε μία στο εκατομμύριο να φτιάξω ξανά τη ζωή μου. Αυτός ο τομέας έχει κλείσει για εμένα, έφυγε μαζί με τον Γιώργο. Είχα έναν σύντροφο, νόμιζα ότι θα γεράσω μαζί του, αλλά τελικά γερνάω μόνη μου. Συντροφιά μου είναι τα βιβλία μου, τα βιβλία που διαβάζω, τα βιβλία που γράφω, οι ήρωες των βιβλίων μου. Αυτή είναι μια πραγματική και ουσιαστική συντροφιά».

Σε άλλο σημείο, η συγγραφέας περιέγραψε την καθημερινότητά της 20 μήνες μετά την απώλεια του συζύγου της, σχολιάζοντας ότι  η ψυχοθεραπεία ήταν ιδιαίτερα βοηθητική στη διαχείριση του πένθους: «20 μήνες τώρα είναι τρομακτικές οι μεταπτώσεις που περνάς, προσπαθώντας να βιώσεις το πένθος σου, προσπαθώντας να συνηθίσεις σε μια νέα πραγματικότητα που δεν έχει καμία σχέση με την προηγούμενη. Ήμουν πολύ τυχερή στη ζωή μου, που γνώρισα τον Γιώργο. Μετά από εβδομαδιαία ψυχοθεραπεία έχω κατορθώσει να συμφιλιωθώ, να καταλάβω ότι ο πόνος δεν πρόκειται να φύγει ποτέ. Μαθαίνεις απλά να ζεις με αυτό».
