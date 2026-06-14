Καιρός: Αίθριος με νεφώσεις και ανέμους στο Αιγαίο, ανεβαίνει η θερμοκρασία

Αλλαγές από τη νέα εβδομάδα με τοπικές βροχές και καταιγίδες στα ορεινά





Οι άνεμοι στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς με την ίδια ένταση. Στο Αιγαίο θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ, που τοπικά θα φτάνουν πρόσκαιρα τα 7 μποφόρ.







Μακεδονία – Θράκη

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου ενδέχεται να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους με την ίδια ένταση.





Ιόνιο – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις το απόγευμα, κυρίως στη δυτική Πελοπόννησο όπου δεν αποκλείονται τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, που από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς με την ίδια ένταση.

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Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στην ανατολική Πελοπόννησο όπου πιθανώς να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θα στραφούν σε νότιους.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς.



Κυκλάδες – Κρήτη

Γενικά αίθριες καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν σήμερα στη χώρα, με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν τοπικά στα ηπειρωτικά, δίνοντας πρόσκαιρους όμβρους κυρίως σε ορεινές περιοχές της Πελοποννήσου, της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Η θερμοκρασία παρουσιάζει μικρή άνοδο, ενώ στο Αιγαίο οι άνεμοι φτάνουν κατά τόπους τα 7 μποφόρ.Οι άνεμοι στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς με την ίδια ένταση. Στο Αιγαίο θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ, που τοπικά θα φτάνουν πρόσκαιρα τα 7 μποφόρ. θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, φτάνοντας τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ηπειρωτικά τοπικά θα αγγίξει τους 31 με 32 βαθμούς.Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου ενδέχεται να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους με την ίδια ένταση.Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς, χαμηλότερη κατά 2 με 3 βαθμούς στη δυτική Μακεδονία.Αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις το απόγευμα, κυρίως στη δυτική Πελοπόννησο όπου δεν αποκλείονται τοπικοί όμβροι στα ορεινά.Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, που από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς με την ίδια ένταση.Η θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 31 βαθμούς.Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στην ανατολική Πελοπόννησο όπου πιθανώς να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θα στραφούν σε νότιους.Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς.

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στα ορεινά της Κρήτης το απόγευμα.

Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ, τοπικά έως 7, με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς και στην Κρήτη έως 30 βαθμούς.



Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ, πρόσκαιρα έως 7, με σταδιακή εξασθένηση.

Η θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς, χαμηλότερη κατά 2 με 3 βαθμούς στα βόρεια.



Αττική

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 5, που από το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους.

Η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.



Θεσσαλονίκη

Αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ, το απόγευμα νότιοι-νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου.



Πρόγνωση επόμενων ημερών

Δευτέρα 15-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και τοπικούς όμβρους στα ορεινά. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, που θα φτάσει έως 35 βαθμούς τοπικά.



Τρίτη 16-06-2026

Αίθριος καιρός στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρξουν νεφώσεις και τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά. Πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες.



Τετάρτη 17-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές και καταιγίδες στα ηπειρωτικά τις απογευματινές ώρες. Ενισχυμένοι βοριάδες στο Αιγαίο.



Πέμπτη 18-06-2026

Σχεδόν αίθριος καιρός με τοπικές απογευματινές νεφώσεις και όμβρους στα ορεινά. Χωρίς αξιόλογη μεταβολή της θερμοκρασίας.