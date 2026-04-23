Μαρίλια Μητρούση: O κόσμος έχει πάρα πολύ μεγάλη κακία, δεν περνούσε από το μυαλό μου
Η ηθοποιός μίλησε για τα αρνητικά σχόλια που δέχεται στα social media

Την άποψη που έχει διαμορφώσει για τα social media και πιο συγκεκριμένα για τα αρνητικά σχόλια που δέχεται μοιράστηκε η Μαρίλια Μητρούση.

Η ηθοποιός, που όπως εξήγησε είναι αρκετά ενεργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχει αντιληφθεί πως υπάρχει κακία, το μέγεθος της οποίας δεν μπορούσε ποτέ να φανταστεί. Παρόλα αυτά, γνώριζε, από τη στιγμή που αποφάσισε να ασχοληθεί επαγγελματικά με την υποκριτική ότι θα γινόντουσαν και κακεντρεχείς κριτικές για το πρόσωπό της.

Η Μαρίλια Μητρούση ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», την Τετάρτη 23 Απριλίου, και τοποθετήθηκε σχετικά με τα κακοπροαίρετα σχόλια που της κάνουν άτομα σε πλατφόρμες, όπως το Instagram και το TikTok.

Όπως είπε: «Από τη στιγμή που αποφάσισα να ασχοληθώ με την υποκριτική, ήμουν προετοιμασμένη για το ότι ενδεχομένως να ασχοληθούν και με την προσωπική μου ζωή, όπως προετοιμασμένη ήμουν και για τα αρνητικά σχόλια που λαμβάνω στο Instagram και στο TikTok. O κόσμος έχει μια πάρα πολύ μεγάλη κακία, που δεν περνούσε από το μυαλό μου. Οι κακίες στο TikTok είναι αδιανόητες.Από βρισιές για την οικογένεια. Καλά το να σε πουν ατάλαντο είναι το “καλημέρα”».

Thema Insights

Όταν δένουν οι γεύσεις, δένονται και οι άνθρωποι

Στη νέα της καμπάνια, η MISKO εμπνέεται από τις μικρές στιγμές της καθημερινότητας όπου οι άνθρωποι, παρά τις διαφορές τους, βρίσκουν τρόπους να συνδεθούν γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών. Ένα δέσιμο που γίνεται και τίτλος της: «Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο»

