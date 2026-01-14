Μαρίλια Μητρούση: Απαντάω στα αρνητικά σχόλια στα social media, γιατί κάπως έτσι τους κόβεις και τη φόρα
GALA
Μαρίλια Μητρούση Social media Σχόλια

«Δηλαδή τι περιμένουν; Να σε προσβάλλουν κι εσύ να λες ότι δεν πειράζει;» σχολίασε η ηθοποιός

Ιωάννα Μαρίνου
Την αντίδρασή της στα αρνητικά σχόλια που κατά καιρούς λαμβάνει στα social media, μοιράστηκε η Μαρίλια Μητρούση, εξηγώντας πως απαντάει σε αυτά, καθώς έτσι θεωρεί ότι βάζει ένα όριο στις κακεντρεχείς δημόσιες αναφορές.

Η ηθοποιός μίλησε στην κάμερα του «Happy Day» με τις δηλώσεις της να προβάλλονται την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, αναφερόμενη στα επικριτικά και προσβλητικά σχόλια που δέχεται στα social media, αλλά και για το αν έχει υποβληθεί σε αισθητικές επεμβάσεις στο πρόσωπό της.

Όπως είπε: «Επεμβάσεις δεν έχω κάνει στο πρόσωπό μου, κάνω πράγματα και θεραπείες όπως όλοι» και πρόσθεσε: «Φυσικά και απαντάω στα αρνητικά σχόλια στα social, γιατί κάπως έτσι τους κόβεις και τη φόρα». Στη συνέχεια, η Μαρίλια Μητρούση σχολίασε:  «Δηλαδή τι περιμένουν; Να σε προσβάλλουν κι εσύ να λες ότι δεν πειράζει;».

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dfo4xrw01geh)
Ιωάννα Μαρίνου
