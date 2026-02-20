Ο Μάθιου ΜακΚόναχι προειδοποίησε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα διεισδύσει στον χώρο της υποκριτικής και έδωσε συμβουλές σε νέους καλλιτέχνες
Ο Μάθιου ΜακΚόναχι προειδοποίησε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα διεισδύσει στον χώρο της υποκριτικής και έδωσε συμβουλές σε νέους καλλιτέχνες
Είναι βέβαιο ότι θα διεισδύσει στον δικό μας χώρο, σχολίασε ο ηθοποιός
Σε μία προειδοποίηση για την Τεχνητή Νοημοσύνη προχώρησε ο Μάθιου ΜακΚόναχι, αναφέροντας ότι κατά τη γνώμη του, η χρήση της θα επηρεάσει άμεσα τους ηθοποιούς, δίνοντας συμβουλές σε νέους καλλιτέχνες.
Ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός μιλώντας σε εκδήλωση του Variety και του CNN στο Πανεπιστήμιο του Τέξας μίλησε για την απειλή που, όπως εκτιμά, θα προκαλέσει η Τεχνητή Νοημοσύνη στον χώρο της υποκριτικής, τονίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή είναι αναπόφευκτη και ήδη σε εξέλιξη.
«Έρχεται. Είναι ήδη εδώ», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Μην το αρνείστε. Δεν αρκεί να κάθεσαι στο περιθώριο και να λες το ηθικό επιχείρημα ότι “όχι, αυτό είναι λάθος”. Δεν θα κρατήσει. Υπάρχουν πάρα πολλά χρήματα να βγουν και είναι υπερβολικά παραγωγικό». Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα «διεισδύσει» αναπόφευκτα και στην υποκριτική. «Είναι βέβαιο ότι θα διεισδύσει στον δικό μας χώρο. Θα γίνει μια νέα κατηγορία; Θα έχουμε σε πέντε χρόνια “την καλύτερη ταινία AI”; “Τον καλύτερο ηθοποιό AI”;» διερωτήθηκε.
Παράλληλα, απηύθυνε συμβουλή προς τους νεότερους καλλιτέχνες για το πώς να διαχειριστούν την πρόκληση: «Λέω λοιπόν: Κατοχυρώστε τον εαυτό σας. Τη φωνή σας, την εικόνα σας και οτιδήποτε άλλο. Κατοχυρώστε τα ως εμπορικά σήματα. Κάντε ό,τι χρειάζεται, ώστε όταν έρθει η στιγμή, κανείς να μην μπορεί να σας κλέψει».
Αναφερόμενος ο ΜακΚόναχι στο ζήτημα της πραγματικότητας στην ψηφιακή εποχή, σημείωσε: «Αυτό είναι ένα από τα μεγάλα ερωτήματα αυτή τη στιγμή: το ερώτημα της πραγματικότητας. Είναι πιο θολό από ποτέ, με έναν πολύ συναρπαστικό τρόπο, νομίζω, αλλά και τρομακτικό. Προετοιμαστείτε γι’ αυτό. Κατοχυρώστε τον δικό σας χώρο, ώστε τουλάχιστον να έχετε έλεγχο όταν αρχίσει να τον παραβιάζει».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός μιλώντας σε εκδήλωση του Variety και του CNN στο Πανεπιστήμιο του Τέξας μίλησε για την απειλή που, όπως εκτιμά, θα προκαλέσει η Τεχνητή Νοημοσύνη στον χώρο της υποκριτικής, τονίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή είναι αναπόφευκτη και ήδη σε εξέλιξη.
#MatthewMcConaughey says the moral apprehensions around AI are “not gonna last”:— Variety (@Variety) February 19, 2026
“There’s too much money to be made, and it’s too productive. So I say: Own yourself. Voice, likeness, et cetera. Trademark it. Whatever you gotta do, so when it comes, no one can steal you.”… pic.twitter.com/67a2BaJXUW
Παράλληλα, απηύθυνε συμβουλή προς τους νεότερους καλλιτέχνες για το πώς να διαχειριστούν την πρόκληση: «Λέω λοιπόν: Κατοχυρώστε τον εαυτό σας. Τη φωνή σας, την εικόνα σας και οτιδήποτε άλλο. Κατοχυρώστε τα ως εμπορικά σήματα. Κάντε ό,τι χρειάζεται, ώστε όταν έρθει η στιγμή, κανείς να μην μπορεί να σας κλέψει».
Αναφερόμενος ο ΜακΚόναχι στο ζήτημα της πραγματικότητας στην ψηφιακή εποχή, σημείωσε: «Αυτό είναι ένα από τα μεγάλα ερωτήματα αυτή τη στιγμή: το ερώτημα της πραγματικότητας. Είναι πιο θολό από ποτέ, με έναν πολύ συναρπαστικό τρόπο, νομίζω, αλλά και τρομακτικό. Προετοιμαστείτε γι’ αυτό. Κατοχυρώστε τον δικό σας χώρο, ώστε τουλάχιστον να έχετε έλεγχο όταν αρχίσει να τον παραβιάζει».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα