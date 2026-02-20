Ο Μάθιου ΜακΚόναχι προειδοποίησε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα διεισδύσει στον χώρο της υποκριτικής και έδωσε συμβουλές σε νέους καλλιτέχνες
GALA
Μάθιου ΜακΚόναχι Τεχνητή Νοημοσύνη Ηθοποιός

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι προειδοποίησε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα διεισδύσει στον χώρο της υποκριτικής και έδωσε συμβουλές σε νέους καλλιτέχνες

Είναι βέβαιο ότι θα διεισδύσει στον δικό μας χώρο, σχολίασε ο ηθοποιός

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι προειδοποίησε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα διεισδύσει στον χώρο της υποκριτικής και έδωσε συμβουλές σε νέους καλλιτέχνες
Ιωάννα Μαρίνου
Σε μία προειδοποίηση για την Τεχνητή Νοημοσύνη προχώρησε ο Μάθιου ΜακΚόναχι, αναφέροντας ότι κατά τη γνώμη του, η χρήση της θα επηρεάσει άμεσα τους ηθοποιούς, δίνοντας συμβουλές σε νέους καλλιτέχνες.

Ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός μιλώντας σε εκδήλωση του Variety και του CNN στο Πανεπιστήμιο του Τέξας μίλησε για την απειλή που, όπως εκτιμά, θα προκαλέσει η  Τεχνητή Νοημοσύνη στον χώρο της υποκριτικής, τονίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή είναι αναπόφευκτη και ήδη σε εξέλιξη.

«Έρχεται. Είναι ήδη εδώ», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Μην το αρνείστε. Δεν αρκεί να κάθεσαι στο περιθώριο και να λες το ηθικό επιχείρημα ότι “όχι, αυτό είναι λάθος”. Δεν θα κρατήσει. Υπάρχουν πάρα πολλά χρήματα να βγουν και είναι υπερβολικά παραγωγικό». Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα «διεισδύσει» αναπόφευκτα και στην υποκριτική. «Είναι βέβαιο ότι θα διεισδύσει στον δικό μας χώρο. Θα γίνει μια νέα κατηγορία; Θα έχουμε σε πέντε χρόνια “την καλύτερη ταινία AI”; “Τον καλύτερο ηθοποιό AI”;» διερωτήθηκε.

Παράλληλα, απηύθυνε συμβουλή προς τους νεότερους καλλιτέχνες για το πώς να διαχειριστούν την πρόκληση: «Λέω λοιπόν: Κατοχυρώστε τον εαυτό σας. Τη φωνή σας, την εικόνα σας και οτιδήποτε άλλο. Κατοχυρώστε τα ως εμπορικά σήματα. Κάντε ό,τι χρειάζεται, ώστε όταν έρθει η στιγμή, κανείς να μην μπορεί να σας κλέψει».

Αναφερόμενος ο ΜακΚόναχι στο ζήτημα της πραγματικότητας στην ψηφιακή εποχή, σημείωσε: «Αυτό είναι ένα από τα μεγάλα ερωτήματα αυτή τη στιγμή: το ερώτημα της πραγματικότητας. Είναι πιο θολό από ποτέ, με έναν πολύ συναρπαστικό τρόπο, νομίζω, αλλά και τρομακτικό. Προετοιμαστείτε γι’ αυτό. Κατοχυρώστε τον δικό σας χώρο, ώστε τουλάχιστον να έχετε έλεγχο όταν αρχίσει να τον παραβιάζει».

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ιωάννα Μαρίνου

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Η νέα σχεδίαση, η εξελιγμένη πλατφόρμα, ο υβριδικός κινητήρας, οι κορυφαίες αναρτήσεις και τα εξελιγμένα συστήματα ασφάλειας του νέου T-Roc καθιστούν το νέο μοντέλο της Volkswagen μια ολοκληρωμένη πρόταση για τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης