Η Κέιτ Χάντσον σχολιάστηκε αρνητικά για το «δεν είμαι και τόσο πλούσια»: Είναι εκτός πραγματικότητας, γράφουν
Η ηθοποιός έκανε εμφάνιση με κοσμήματα 80 καρατίων, δηλώνοντας ότι στο τέλος της βραδιάς θα έπρεπε να τα επιστρέψει
Αντιδράσεις δέχτηκε η Κέιτ Χάντσον με το σχόλιο που έκανε για την οικονομική της κατάσταση, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι δεν είναι και τόσο πλούσια.
Η ηθοποιός, κόρη της Γκόλντι Χον και του Μπιλ Χάντσον περπάτησε στο κόκκινο χαλί των Actor Awards, που πραγματοποιήθηκαν στο Λος Άντζελες με κρεμ δημιουργία του οίκου Valentino, με άνοιγμα στη μέση και κάπα που έπεφτε από τους ώμους. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η περιουσία της εκτιμάται στα 80 εκατομμύρια δολάρια, ενώ για τη συγκεκριμένη εμφάνιση επέλεξε κοσμήματα 80 καρατίων, μεταξύ των οποίων εντυπωσιακά κρεμαστά σκουλαρίκια, δημιουργίες της σχεδιάστριας κοσμημάτων Emily P. Wheeler.
Κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης της πλατφόρμας Netflix και σε συνομιλία με την παρουσιάστρια Πέιτζ Ντεζόρμπο, η Χάντσον ανέφερε ότι μετά το τέλος της εκδήλωσης θα έπρεπε να επιστρέψει τα κοσμήματα, προσθέτοντας: «Δεν είμαστε και τόσο πλούσιοι». Το σχόλιο θεωρήθηκε από πολλούς ατυχές, με πρόσωπα στα social media να το χαρακτηρίζουν εκτός πραγματικότητας, δεδομένης της οικονομικής της επιφάνειας και της οικογενειακής της προέλευσης.
«Η Κέιτ Χάντσον, απ’ όλους τους ανθρώπους, μιλά για το ότι δεν είναι τόσο πλούσια» έγραψε κάποιος, ενώ άλλος σχολίασε: «Είναι εκτός πραγματικότητας. Είπε ότι δεν μπορεί να κρατήσει τα κοσμήματα - “δεν είμαστε και τόσο πλούσιοι!” απαράδεκτο!» και κάποιος άλλος εξέφρασε την ενόχλησή του σημειώνοντας: «Δώσε λίγο βάση στο τι συμβαίνει γύρω σου».
Η ηθοποιός έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τη δημόσια συζήτηση γύρω από τον όρο «nepo baby», που χρησιμοποιείται για να περιγράψει πρόσωπα που προέρχονται από ισχυρές ή αναγνωρίσιμες οικογένειες και ακολουθούν επαγγελματικά τα βήματα των γονιών τους, απολαμβάνοντας — σύμφωνα με τους επικριτές — προνομιακή μεταχείριση ή ευκολότερη πρόσβαση στον χώρο.
Το 2023, μετά το εξώφυλλο του New York Magazine με τίτλο «έχει τα μάτια της μητέρας της και τον μάνατζέρ της», η Χάντσον είχε δηλώσει ότι δεν την απασχολεί ο χαρακτηρισμός. Όπως είχε αναφέρει, όταν ξεκινούσε την καριέρα της ένιωθε έντονη πίεση και αυξημένη κριτική, καθώς θεωρούσε ότι έπρεπε να αποδείξει την αξία της και να είναι απόλυτα προετοιμασμένη για να σταθεί επάξια στον χώρο.
Φωτογραφίες: AP
Nepo baby Kate Hudson sparks fury for complaint about 'not being rich' on Actor Awards red carpet https://t.co/Nk0Ahfvw9p— Daily Mail US (@Daily_MailUS) March 2, 2026
