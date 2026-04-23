Η Σοφία Μαριόλα έδειξε τα μηνύματα που έλαβε μετά το εξώδικο που έστειλε: Ευχαριστώ για όλη τη στήριξη από γνωστούς και αγνώστους

Τα μηνύματα που έλαβε μετά το εξώδικο που έστειλε, ζητώντας σεβασμό της προσωπικής της ζωής και των ανθρώπων που την περιβάλλουν, έδειξε η Σοφία Μαριόλα , τονίζοντας ότι τη στήριξαν ακόμη και πρόσωπα που δεν γνωρίζει.Η πρώην σύζυγος του Στράτου Τζώρτζογλου απέστειλε εξώδικη ανακοίνωση μέσω του δικηγόρου της, όπως έγινε γνωστό την Τετάρτη 22 Απριλίου, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον οποιουδήποτε παραβιάζει προσωπικά δεδομένα της ίδιας και ανθρώπων από το περιβάλλον της, λόγω των επαναλαμβανόμενων, όπως υποστηρίζεται παράνομων αναφορών που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα για την ίδια και την ιδιωτική της ζωή σε μέσα ενημέρωσης και στο διαδίκτυο.Μετά την είδηση για την κίνηση της Σοφίας Μαριόλα, πρόσωπα με τα οποία γνωρίζεται προσωπικά και άλλα, τα οποία δεν γνωρίζει, έσπευσαν να τη στηρίξουν μέσα από μηνύματα που της έστειλαν στα social media. Η ίδια μοιράστηκε ορισμένα από αυτά μέσω Instagram stories, γράφοντας: «Ευχαριστώ για όλη τη στήριξη από γνωστούς και αγνώστους, άπειρα τα μηνύματα».



Ο χωρισμός του Στράτου Τζώρτζογλου και της Σοφίας Μαριόλα ανακοινώθηκε από τον ίδιο τον Ιανουάριο. Σε συνέχεια, η πρώην σύζυγός του μέσω εξωδίκου αναφέρει ότι θα ασκήσει νομικές ενέργειες σε βάρος οποιουδήποτε παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα της ίδιας και του περιβάλλοντός της, μετά από επαναλαμβανόμενες αναφορές στην προσωπική της ζωή σε μέσα ενημέρωσης και στο διαδίκτυο.



Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι βρίσκεται σε διάσταση με τον Στράτο Τζώρτζογλου και έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε προσωπικές επιλογές χωρίς δημόσια κριτική ή λογοδοσία. Ακόμη, προειδοποιεί ότι θα κινηθεί νομικά κατά όσων τη φωτογραφίζουν χωρίς συναίνεση, των μέσων που αναπαράγουν σχετικό υλικό, καθώς και όσων ασκούν δημόσια κριτική χωρίς γνώση των πραγματικών δεδομένων. Τέλος, επισημαίνεται ότι παρακολουθούνται δηλώσεις προσώπων που, όπως αναφέρεται, επιχειρούν να εκμεταλλευτούν την προσωπική της ζωή για λόγους προβολής, παρουσιάζοντας ανακριβή εικόνα και εμπλέκοντας τρίτους.



Τι αναφέρει το εξώδικο

«Από το δικηγορικό γραφείο του Όθωνα Παπαδόπουλου ανακοινώνεται ότι έχουμε λάβει από την εντολέα μας κ. Σοφία Μαριόλα την ρητή εντολή να προχωρήσουμε στις νόμιμες δικαστικές ενέργειες εναντίον οποιουδήποτε προβαίνει σε παραβιάσεις ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων της ίδιας και των φιλικών της προσώπων, μετά από τις επανειλημμένες παράνομες αναφορές στην ίδια και την προσωπική της ζωή, που έχουν σημειωθεί το τελευταίο δεκαπενθήμερο στο διαδίκτυο και σε τηλεοπτικές εκπομπές.Η κ. Μαριόλα είναι σε διάσταση με τον σύζυγό της, Στράτο Τζώρτζογλου, ήδη από τον προηγούμενο Ιανουάριο, μετά από προτροπές του ιδίου που ξεκίνησαν από τον Οκτώβριο του 2025, και έχει κάθε νομικό και ηθικό δικαίωμα να προβαίνει σε επιλογές που αφορούν την προσωπική της ζωή χωρίς αυτές να υπόκεινται σε κανενός είδους έλεγχο ή κριτική και χωρίς να υποχρεούται να λογοδοτήσει σε κανέναν.Θα προχωρήσουμε στις προβλεπόμενες νομικές ενέργειες και κατά οιουδήποτε αποπειραθεί στο μέλλον να φωτογραφίσει την ίδια ή τα πρόσωπα του κοινωνικού της περιβάλλοντος χωρίς την συγκατάθεσή της, κατά των μέσων ενημέρωσης που τυχόν αναδημοσιεύουν τέτοιες φωτογραφίες, αλλά και εναντίον αυτών που, ανεύθυνα και αυθαίρετα, ασκούν δημόσια κοινωνική κριτική σε βάρος της χωρίς να έχουν καμία γνώση.Ταυτόχρονα, παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά τις δημόσιες δηλώσεις όσων προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την προσωπική της ζωή για την προώθηση της δημόσιας εικόνας τους, παρουσιάζοντας μία εικόνα που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, αλλά και όσους, στην προσπάθεια αυτή, θίγουν και τρίτα πρόσωπα, όπως τα μέλη της οικογενείας της και τα άτομα του κοινωνικού της κύκλου, που την συνοδεύουν στις κοινωνικές της δραστηριότητες».