Νεκρός διασώστης από ισραηλινό πλήγμα σε ασθενοφόρο στον νότιο Λίβανο

Το λιβανικό υπουργείο Υγείας καταγγέλλει νέα επίθεση εναντίον υπηρεσιών άμεσης βοήθειας, ενώ αναφέρει ότι πρόκειται για το τέταρτο παρόμοιο περιστατικό μέσα σε 24 ώρες