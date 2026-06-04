Εκλογές στην Κολομβία: Ο υποψήφιος της αριστεράς καταγγέλλει τον Τραμπ για παρέμβαση

Ο Ιβάν Σεπέδα κάνει λόγο για απειλή κατά της εθνικής κυριαρχίας μετά τη δημόσια στήριξη του Αμερικανού προέδρου στον ακροδεξιό υποψήφιο