Αραγτσί: «Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει μόνο όταν τελειώσει και στον Λίβανο»

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ συνδέει την κατάπαυση του πυρός με την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τον Λίβανο και δηλώνει ότι η Χεζμπολάχ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της λιβανικής πραγματικότητας