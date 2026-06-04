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Τρεις νεκροί και επτά τραυματίες από ουκρανικό πλήγμα στη Σιμφερόπολη της Κριμαίας
Τρεις νεκροί και επτά τραυματίες από ουκρανικό πλήγμα στη Σιμφερόπολη της Κριμαίας
Οι τοπικές αρχές στην προσαρτημένη από τη Ρωσία χερσόνησο κάνουν λόγο για επίθεση σε μη οικιστικά κτίρια
Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι επτά τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τετάρτης προς Πέμπτη σε επίθεση των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας στη Σιμφερόπολη, στη χερσόνησο της Κριμαίας, η οποία έχει προσαρτηθεί στη Ρωσία από το 2014, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.
«Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και (άλλοι) επτά τραυματίστηκαν εξαιτίας εχθρικού πλήγματος σε κτίρια, που δεν είναι κατοικίες, στη Σιμφερόπολη», ανέφερε μέσω Telegram ο επικεφαλής των αρχών της Κριμαίας Σεργκέι Αξιόνοφ.
«Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και (άλλοι) επτά τραυματίστηκαν εξαιτίας εχθρικού πλήγματος σε κτίρια, που δεν είναι κατοικίες, στη Σιμφερόπολη», ανέφερε μέσω Telegram ο επικεφαλής των αρχών της Κριμαίας Σεργκέι Αξιόνοφ.
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