Τρεις νεκροί και επτά τραυματίες από ουκρανικό πλήγμα στη Σιμφερόπολη της Κριμαίας
ΚΟΣΜΟΣ
Πόλεμος στην Ουκρανία Ρωσία

Τρεις νεκροί και επτά τραυματίες από ουκρανικό πλήγμα στη Σιμφερόπολη της Κριμαίας

Οι τοπικές αρχές στην προσαρτημένη από τη Ρωσία χερσόνησο κάνουν λόγο για επίθεση σε μη οικιστικά κτίρια

Τρεις νεκροί και επτά τραυματίες από ουκρανικό πλήγμα στη Σιμφερόπολη της Κριμαίας
3 ΣΧΟΛΙΑ
Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι επτά τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τετάρτης προς Πέμπτη σε επίθεση των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας στη Σιμφερόπολη, στη χερσόνησο της Κριμαίας, η οποία έχει προσαρτηθεί στη Ρωσία από το 2014, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

«Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και (άλλοι) επτά τραυματίστηκαν εξαιτίας εχθρικού πλήγματος σε κτίρια, που δεν είναι κατοικίες, στη Σιμφερόπολη», ανέφερε μέσω Telegram ο επικεφαλής των αρχών της Κριμαίας Σεργκέι Αξιόνοφ.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης