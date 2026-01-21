Τζώρτζογλου για τον χωρισμό του από τη Σοφία Μαριόλα: Το κοριτσάκι μέσα της είχε χορτάσει λίγο με τις τηλεοράσεις και όλα αυτά, πάντα σκεφτόταν μην πει κάτι και με εκθέσει
Ήταν ευτυχισμένη μόνο όταν πηγαίναμε διακοπές, πρόσθεσε ο ηθοποιός
Στο τέλος της σχέσης του με τη Σοφία Μαριόλα αναφέρθηκε ο Στράτος Τζώρτζογλου, σημειώνοντας ότι εκείνη είχε κουραστεί από την έντονη έκθεση και τη δημοσιότητα και πρόσθεσε ότι προσπαθούσε διαρκώς να είναι προσεκτική, ώστε να μην φέρει τον ίδιο σε δύσκολη θέση.
Μετά τη συνέντευξη που παραχώρησε ο ηθοποιός την Τρίτη 20 Ιανουαρίου, όπου ανέφερε ότι με τη Σοφία Μαριόλα ζουν πια σε διαφορετικά σπίτια, μίλησε στο περιοδικό «ΟΚ!» περιγράφοντας πώς είναι σήμερα οι σχέσεις τους, ενώ εξήγησε πως ήρθε η απόφαση του χωρισμού.
Αναφερόμενος αρχικά στη νέα συνθήκη που ζει, καθώς μένει σε διαφορετικό σπίτι από τη Σοφία Μαριόλα, είπε: «Μόνος μου δεν είμαι. Γιατί και με τη Σοφία, παρόλο που αποφασίσαμε από κοινού να ζήσουμε χωριστά, όταν βρήκε ένα καταπληκτικό σπίτι και εγώ ήμουν στην Αμερική, με πήρε τηλέφωνο γεμάτη χαρά. Κάποια στιγμή ξέφυγε η είδηση, γιατί το είχαμε αποφασίσει από τον Οκτώβριο. Κάπου ειπώθηκε και κάπως μεταφέρθηκε ότι χωρίσαμε. Όλοι θα νομίζουν ότι χωρίσαμε και έχουμε ένα από τα γνωστά διαζύγια. Ότι και καλά συνέβη κάτι φοβερό, ξέρεις πώς είναι τα διαζύγια. Ας πούμε, εγώ με τη Μαρία δεν χώρισα ποτέ. Ναι, χωρίσαμε τα κρεβάτια μας, το σπίτι μας, αλλά δουλεύουμε μαζί είκοσι χρόνια. Την αγαπάω υπερβολικά».
Στη συνέχεια, στάθηκε στη σύνδεση που εξακολουθεί να έχει με την πρώην σύζυγό του παρά τον χωρισμό τους: «Αν κόψεις τις φλέβες μου, θα πεταχτεί πρώτα ο γιος μου, ο Αλκιβιάδης, μετά η Μαρία και μετά η Σοφία. Η Μαρία δεν άντεχε να με βλέπει με τον τρόπο που ζούσα. Είμαι μες στην ενέργεια, ακόμα και όταν κάθομαι, μοιάζω έτοιμος να εκραγώ. Η Σοφία ήταν ευτυχισμένη μόνο όταν πηγαίναμε διακοπές. Της λέω κάποια στιγμή "πήγαινε στη μάνα σου". Και πήγε. Το κοριτσάκι μέσα της είχε χορτάσει λίγο με τις τηλεοράσεις και όλα αυτά, αλλά δεν το κατείχε το θέμα, δεν το πολυγούσταρε. Πάντα σκεφτόταν μην πει κάτι και εκθέσει και εμένα, τη μάνα της και το κύρος της. Ξέρεις πώς μπορούν να πάρουν μια φράση και να την απομονώσουν για να το κάνουν ζήτημα».
Όσο για το εάν το πρώην ζευγάρι είχε εντάσεις, σχολίασε: «Όχι, ποτέ, ποτέ. Ούτε με τη Σοφία ούτε με τη Μαρία, ποτέ, ποτέ, ποτέ» και πρόσθεσε για το εάν πληγώθηκε από τον χωρισμό τους: «Πόνο έχει όταν τη βλέπω να μην είναι ευτυχισμένη και εγώ να προσπαθώ να φύγω από το σπίτι για να μη με βλέπει σε αυτή την τρέλα. Δεν ξέρω, έκανε τον κύκλο της αυτή η σχέση ως γάμος, με τη στενή έννοια, αλλά ως αγάπη, η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει με τη Σοφία, όπως και με τη Μαρία – μοιάζουν πάρα πολύ οι ιστορίες, παρόλο που δεν μοιάζουν σαν πλάσματα. Και οι δύο βέβαια έχουν πάει πανεπιστήμιο. Η Μαρία φαρμακοποιός, η Σοφία μουσικολόγος. Αλλά δεν μοιάζουν. Η Σοφία πολύ ανοιχτή, γλυκιά και κοινωνική. Η Μαρία είναι πιο κλειστή και πιο μετρημένη».
Έπειτα, ο Στράτος Τζώρτζογλου εξήγησε τον λόγο που παρά την αγάπη που υπάρχει ανάμεσά τους, ήρθε το τέλος της ερωτικής τους σχέσης: «Γιατί ολοκληρώθηκε το κομμάτι γάμος με τη στενή έννοια, να μένουμε στο ίδιο σπίτι. Ίσως εγώ δεν αντέχω. Ίσως θέλω να έχω αυτή τη μοναχικότητα που μου αρέσει».
Σχετικά με τη δήλωση που είχε κάνει στο παρελθόν ο ηθοποιός, πως ήθελε να αποκτήσει με τη Σοφία Μαριόλα ένα παιδί, ανέφερε: «Δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Υπήρχε ένα πρόβλημα υγείας που δεν το επέτρεπε. Και όταν τελείωσε το πρόβλημα υγείας, μπήκα στην κατάθλιψη για τρία χρόνια. Δηλαδή, ήταν και λίγο ζήτημα τύχης».
Σε ερώτηση για το εάν είχαν αποκτήσει μαζί ένα παιδί, αν θα κρατούσε η σχέση τους μέχρι σήμερα, απάντησε: «Αυτό δεν το ξέρω, γιατί θα μπορούσα να κάνω με τη Μαρία το ίδιο, αλλά δεν έγινε. Και τώρα πιθανόν να μην το μάθαινε και κανείς αν δεν ξέφευγε από κάποιον –μάλλον από την πλευρά της Σοφίας– γιατί εγώ δεν το είχα πει ούτε στον γιο μου. Αλλά δεν έχει σημασία τώρα αυτό. Εντάξει, πήγε και έμεινε στη μάνα της πολύ καιρό γιατί έπρεπε. Στη Θεσσαλονίκη πάλι μαζί ήμασταν. Όταν ανέβηκα, σπίτι της έμεινα. Έχουμε μόνο αγάπη και θαυμασμό ο ένας για τον άλλο».
Κλείνοντας, πρόσθεσε: «Πάντα παίρνω την ευθύνη για τις πράξεις μου. Για τα καλά και τα κακά. Ποτέ δεν παραδίδω τη δύναμή μου με το να λέω "ο άλλος φταίει". Ποτέ! Δεν το επιτρέπω στον εαυτό μου».
