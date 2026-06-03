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Καρέ καρέ ο άγριος ξυλοδαρμός οδηγού λεωφορείου από μοτοσικλετιστή στο Ίλιον: «Κατέβηκα και άρχισε να μου ρίχνει μπουνιές» λέει το θύμα
Καρέ καρέ ο άγριος ξυλοδαρμός οδηγού λεωφορείου από μοτοσικλετιστή στο Ίλιον: «Κατέβηκα και άρχισε να μου ρίχνει μπουνιές» λέει το θύμα
Ο οδηγός της μοτοσυκλέτας συνελήφθη
Σοβαρό περιστατικό οδικής βίας σημειώθηκε στο Ίλιον, όπου οδηγός μοτοσικλέτας επιτέθηκε και ξυλοκόπησε οδηγό λεωφορείου μετά από τροχαίο ατύχημα με το συμβάν να καταγράφεται σε βίντεο.
Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε στην οδό Ιδομενέως, έναν από τους πιο κεντρικούς της περιοχής και σύμφωνα με κατοίκους, ιδιαίτερα επικίνδυνους δρόμους του Ιλίου. Μετά από σύγκρουση οχημάτων, ο οδηγός της μηχανής φέρεται να προσέγγισε τον οδηγό του λεωφορείου, κατηγορώντας τον για το ατύχημα, με την ένταση να κλιμακώνεται γρήγορα.
Όπως καταγράφεται στο οπτικό υλικό που έδωσε στο φως της δημοσιότητας το Mega, ο διαπληκτισμός εξελίχθηκε σε βίαιη επίθεση με συνεχόμενα χτυπήματα στο κεφάλι, με τον οδηγό του λεωφορείου να επιχειρεί να αμυνθεί. Το θύμα μεταφέρθηκε τραυματισμένο στο νοσοκομείο ΚΑΤ, ενώ ο οδηγός της μοτοσικλέτας συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα.
Ο οδηγός του λεωφορείου περιέγραψε ότι κατέβηκε αρχικά για να αποβιβάσει επιβάτες σε στάση και στη συνέχεια δέχθηκε επίθεση όταν προσπάθησε να διευκρινίσει τι είχε συμβεί, αρνούμενος οποιαδήποτε ευθύνη για τη σύγκρουση. «Κατέβηκα στη στάση να αποβιβάσω τον κόσμο και έρχεται ένας άνθρωπος και μου λέει “φύγε, δες τι μου έκανες”. Λέω “φίλε δεν σου έκανα τίποτα, είχα 30 άτομα μέσα”. Του λέω “μπορείς να ρωτήσεις όποιον θες” και μου λέει “μου έριξες το μηχανάκι”. Του λέω “εγώ δεν σου έριξα τίποτα”. Κατέβηκα κάτω να μου υποδείξει το σημείο και άρχισε να μου ρίχνει μπουνιές» ανέφερε χαρακτηριστικά ο οδηγός του λεωφορείου.
Στο σημείο έφτασαν άμεσα περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο.
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Οδηγός μηχανής προσπερνά φανερά εκνευρισμένος αυτοκίνητο το οποίο κόβει στην μέση το ρεύμα κυκλοφορίας.
Και όλα αυτά καταγράφονται από την κάμερα μέσα σε μόλις μισή ώρα, στο ίδιο σημείο καθιστώντας την οδό Ιδομενέως στο Ίλιον την πιο επικίνδυνο οδό στην περιοχή, όπως λένε οι κάτοικοι.
Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε στην οδό Ιδομενέως, έναν από τους πιο κεντρικούς της περιοχής και σύμφωνα με κατοίκους, ιδιαίτερα επικίνδυνους δρόμους του Ιλίου. Μετά από σύγκρουση οχημάτων, ο οδηγός της μηχανής φέρεται να προσέγγισε τον οδηγό του λεωφορείου, κατηγορώντας τον για το ατύχημα, με την ένταση να κλιμακώνεται γρήγορα.
Όπως καταγράφεται στο οπτικό υλικό που έδωσε στο φως της δημοσιότητας το Mega, ο διαπληκτισμός εξελίχθηκε σε βίαιη επίθεση με συνεχόμενα χτυπήματα στο κεφάλι, με τον οδηγό του λεωφορείου να επιχειρεί να αμυνθεί. Το θύμα μεταφέρθηκε τραυματισμένο στο νοσοκομείο ΚΑΤ, ενώ ο οδηγός της μοτοσικλέτας συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα.
Ο οδηγός του λεωφορείου περιέγραψε ότι κατέβηκε αρχικά για να αποβιβάσει επιβάτες σε στάση και στη συνέχεια δέχθηκε επίθεση όταν προσπάθησε να διευκρινίσει τι είχε συμβεί, αρνούμενος οποιαδήποτε ευθύνη για τη σύγκρουση. «Κατέβηκα στη στάση να αποβιβάσω τον κόσμο και έρχεται ένας άνθρωπος και μου λέει “φύγε, δες τι μου έκανες”. Λέω “φίλε δεν σου έκανα τίποτα, είχα 30 άτομα μέσα”. Του λέω “μπορείς να ρωτήσεις όποιον θες” και μου λέει “μου έριξες το μηχανάκι”. Του λέω “εγώ δεν σου έριξα τίποτα”. Κατέβηκα κάτω να μου υποδείξει το σημείο και άρχισε να μου ρίχνει μπουνιές» ανέφερε χαρακτηριστικά ο οδηγός του λεωφορείου.
Στο σημείο έφτασαν άμεσα περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο.
Νέο περιστατικό στον ίδιο δρόμο του ΙλίουΟδηγός φορτηγού περνά στο απέναντι ρεύμα από την διασταύρωση κρατώντας το κινητό τηλέφωνο στο αυτί. Αυτοκίνητο κόβει τον δρόμο για να μπει σε πάρκινγκ καταστήματος.
Οδηγός μηχανής προσπερνά φανερά εκνευρισμένος αυτοκίνητο το οποίο κόβει στην μέση το ρεύμα κυκλοφορίας.
Και όλα αυτά καταγράφονται από την κάμερα μέσα σε μόλις μισή ώρα, στο ίδιο σημείο καθιστώντας την οδό Ιδομενέως στο Ίλιον την πιο επικίνδυνο οδό στην περιοχή, όπως λένε οι κάτοικοι.
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