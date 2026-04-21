Ο Διάβολος φοράει Prada 2: Η εντυπωσιακή τουαλέτα της Αν Χάθαγουεϊ, η κάπα της Μέριλ Στριπ και το γοργονέ φόρεμα της Lady Gaga στην πρεμιέρα
Οι πρωταγωνιστές πόζαραν στο κόκκινο χαλί του Lincoln Center στη Νέα Υόρκη
Η Μέριλ Στριπ, η Αν Χάθαγουεϊ, η Έμιλι Μπλαντ και ο Στάνλεϊ Τούτσι έκαναν δυναμική επανασύνδεση αποδεικνύοντας πως είκοσι χρόνια μετά την αρχική ταινία, η γοητεία και το στυλ τους παραμένουν αξεπέραστα.
Η Μέριλ Στριπ αντλώντας έμπνευση από το αιχμηρό στυλ της Miranda Presley, μαγνήτισε τα βλέμματα με ένα έντονο πορτοκαλί παλτό-κάπα της Sarah Burton για τον οίκο Givenchy. Με σαφείς αναφορές στους Αντρέ Λεόν Τάλεϊ και Άνα Γουίντουρ, η εμφάνισή της ολοκληρώθηκε με ασορτί φουλάρι, δερμάτινα γάντια όπερας, μαύρα γυαλιά και κοσμήματα David Yurman.
Η Αν Χάθαγουεϊ εμφανίστηκε στην πρεμιέρα φορώντας ένα σύνολο εμπνευσμένο από την Andy Sachs. Επέλεξε μια custom δημιουργία του οίκου Louis Vuitton, σχεδιασμένη από τον Nicolas Ghesquière, σύμφωνα με το WWD. Το κόκκινο σατέν σύνολο διέθετε έναν κορσέ με λαιμόκοψη σε σχήμα καρδιάς και μυτερές λεπτομέρειες στην άκρη κάθε πλευράς.
Το κάτω μέρος περιελάμβανε μία ογκώδη φούστα μίντι (μήκος tea-length), η οποία αποκάλυπτε τις ασορτί ψηλοτάκουνες πλατφόρμες της ηθοποιού.
Όσον αφορά τα αξεσουάρ, η βραβευμένη με όσκαρ σταρ φόρεσε ένα σετ κοσμημάτων Bulgari από ροζ χρυσό, το οποίο περιλάμβανε και ένα δαχτυλίδι με κόκκινη πέτρα, σύμφωνα με το περιοδικό InStyle.
Η υποψήφια για Όσκαρ Έμιλι Μπλαντ, η οποία πρωταγωνιστεί στην ταινία ως η πρώην βοηθός του περιοδικού, Emily Charlton, εντυπωσίασε με μια avant-garde δημιουργία Schiaparelli με τολμηρή, πολυεπίπεδη φούστα. Η διάσημη ηθοποιός ολοκλήρωσε το look με μαργαριταρένια κοσμήματα Mikimoto ενώ στο πλευρό της βρέθηκε ο σύζυγός της John Krasinski, ο οποίος φορούσε ένα μαύρο βελούδινο κοστούμι, σύμφωνα με την Daily Mail.
Ο Στάνλεϊ Τούτσι έχοντας τον ρόλο του διάσημου καλλιτεχνικού διευθυντή Nigel Kipling, παρέδωσε μαθήματα απαράμιλλης κομψότητας επιλέγοντας ένα Giorgio Armani κοστούμι.
Στο πλευρό των πρωταγωνιστών βρέθηκαν μεταξύ άλλων η Αμερικανίδα ποπ σταρ Lady Gaga, η οποία φορούσε ένα μαύρο φόρεμα Saint Laurent και οι Κένεθ Μπράνα, Σιμόν Άσλεϊ, Κάλεμπ Χίρον, Έλεν Σ. Τζεν, Γουίνι Χάρλοου μαζί με τον σκηνοθέτη Ντέιβιντ Φράνκελ και τη σεναριογράφο Αλίν Μπρος Μακένα.
Φυσικά η παγκόσμια διευθύντρια σύνταξης της Vogue, Άνα Γουίντουρ, ήταν μεταξύ των καλεσμένων φορώντας ένα μάξι φόρεμα με έντονα χρωματιστά μοτίβα και ένα μακρύ navy παλτό, ενώ συνοδευόταν από την κόρη της, παραγωγό ταινιών Μπι Σάφερ.
«Ο Διάβολος φοράει Prada 2» αναμένεται στις ελληνικές αίθουσες στις 30 Απριλίου.
