Ο Διάβολος Φοράει Prada 2: Κυκλοφόρησε νέο τρέιλερ με τραγούδι της Lady Gaga και της Doechii
Στη δημοσιότητα δόθηκε το νέο τρέιλερ για την ταινία «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2», με τη Lady Gaga και τη Doechii να συνεργάζονται στο τραγούδι που το συνοδεύει.
Η 20th Century Studios δημοσίευσε το νέο τρέιλερ του επερχόμενου φιλμ, στο οποίο ακούγεται το κομμάτι «Runway» από τις δύο καλλιτέχνιδες.
Η ιστορία της ταινίας συνεχίζει με τη Μέριλ Στριπ στον ρόλο της αρχισυντάκτριας του περιοδικού «Runway», Μιράντα Πρίστλεϊ, η οποία αντιμετωπίζει την παρακμή της έντυπης δημοσιογραφίας και προσπαθεί να προσαρμοστεί σε μια βιομηχανία που βρίσκεται σε κρίση.
Δείτε το τρέιλερ
Η Πρίστλεϊ συναντά την πρώην βοηθό της, Έμιλι Μπλαντ, που πλέον κατέχει υψηλή θέση σε όμιλο πολυτελών προϊόντων και διαθέτει κεφάλαια από διαφημίσεις, τα οποία η Πρίστλεϊ χρειάζεται επιτακτικά.
Πέρυσι, η Lady Gaga είχε επαινέσει τη Doechii, γνωστή από το τραγούδι «Anxiety», σε συνέντευξή της στη βρετανική Vogue. «Δεν βλέπεις συχνά κάποιον να εμφανίζεται με τέτοιο στιλ γραφής. Αυτή είναι η Doechii για εμένα. Ερωτεύτηκα τη μουσική της και την ακατέργαστη, βαθιά προσωπική της οπτική», είχε δηλώσει και είχε προσθέσει: «Η δύναμη στα λόγια της, η ευαλωτότητά της, αυτό το μείγμα τόλμης και συναισθηματικής ακρίβειας με συγκίνησε βαθιά».
Το «Ο Διάβολος φοράει Prada 2», σε παραγωγή των Wendy Finerman και Karen Rosenfelt, αναμένεται να κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες στις 30 Απριλίου.
