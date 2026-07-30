Και ηλεκτρικό το επόμενο Mazda MX-5;

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έχει δημιουργήσει αμιγώς ηλεκτροκίνητα μοντέλα για να είναι εντός του κλίματος της εποχής μας. Ωστόσο, έχει αφήσει εκτός του συγκεκριμένου πλάνου το MX-5. Μάλιστα, τα τελευταία πέντε χρόνια, έχουν υπάρξει δημοσιεύματα που αφορούν σε φήμες ότι -τελικά- το εμβληματικό roadster δεν θα αποφύγει μια τέτοια έκδοσή του «μελλοντικά».





Αυτή τη φορά, οι εν λόγω φήμες ακούστηκαν και από επίσημα χείλη. Συγκεκριμένα, ο Μασαχίρο Μόρο, Πρόεδρος ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας αναφέρθηκε στο θέμα. Σε συνέντευξή του που έδωσε στο γερμανικό Auto Motor und Sport επιβεβαίωσε για πρώτη φορά ότι η καινούργια γενιά του MX-5 θα εξελιχθεί με γνώμονα και την πιθανότητα παραγωγής και διάθεσής της στη αγορά και ως αμιγώς ηλεκτρική.

Ο Μόρο, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, δήλωσε: «Ο διάδοχος πρέπει να είναι έτοιμος και για ένα μέλλον χωρίς κινητήρα εσωτερικής καύσης. Η πρόκληση για εμάς είναι να κατασκευάσουμε μια ακόμη ελαφρύτερη βασική δομή, χωρίς να καταφύγουμε στη χρήση εξωτικών υλικών, όπως το πλαστικό ενισχυμένο με ανθρακονήματα (σημ.: CFRP)»..



Η φιλοσοφία της εταιρείας για το συγκεκριμένο θέμα έχει διαφοροποιηθεί, πλέον. Ο ίδιος αποκάλυψε ότι οι μηχανικοί έχουν βάλει ως στόχο να καταφέρουν να ζυγίζει το αμιγώς ηλεκτρικό MX-5 λιγότερο από 1.000 κιλά ή έως 1.200 κιλά το ανώτερο.

Αυτή η δήλωση του κορυφαίου στελέχους της Mazda προκαλεί αίσθηση, καθώς ακόμη μέχρι και σήμερα οι άνθρωποι της ιαπωνικής εταιρείας θεωρούν ότι δεν είναι εφικτό να δημιουργήσουν ένα ηλεκτροκίνητο MX-5, κυρίως λόγω του αυξημένου βάρους που θα έχει η μπαταρία που απαιτείται στο όχημα.







Επίσης δήλωσε ότι πιστεύει πως οι συνεργάτες του θα επιτύχουν τον στόχο. Εάν, τελικά, το καταφέρουν, τότε η αμιγώς ηλεκτρική εκδοχή του επόμενου MX-5 δεν θα είναι βαρύτερη από το υπάρχον μοντέλο με τον κινητήρα εσωτερικής καύσης. Εκτός αυτού, πληροφορίες από άλλα στελέχη της Mazda θέλουν την καινούργια γενιά του να διατίθεται και με εξηλεκτρισμένο θερμικό κινητήρα.

Ο Ριουίτσι Ουμέσιτα, ο Τεχνικός Διευθυντής της εταιρείας, είχε ανακοινώσει ήδη από τον Απρίλιο του 2025 ότι το νέο μοντέλο θα εξοπλιστεί με τον τετρακύλινδρο κινητήρα τεχνολογίας «Skyactiv-Z». Αυτός έχει χωρητικότητα 2,5 λίτρα, διαθέτει την τεχνολογία έναυσης «SPCCI» («Spark Controlled Compression Ignition») και θα αποδίδει περίπου 182 ίππους.

Επίσης, είχε πει ότι εξετάζεται και η υιοθέτηση υβριδικής τεχνολογίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα βελτιώνει την αποδοτικότητα ή θα συμβάλλει στη συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις, χωρίς να αλλοιώνει τον χαρακτήρα ή να αυξάνει σημαντικά το βάρος του αυτοκινήτου.



Το καινούργιο MX-5 δεν αναμένεται να παρουσιαστεί πριν από το 2028. Τέλος, ο Μασαχίρο Μόρο αποκάλυψε επίσης ότι στη Mazda σχεδιάζουν τη δημιουργία ενός νέου κορυφαίου μοντέλου. Όπως είπε: «Θα ήθελα η Mazda να αποκτήσει ένα “hero car”, ένα πραγματικό μοντέλο-“ναυαρχίδα” που θα εκφράζει ιδανικά τις αξίες της μάρκας.

"Διαθέτουμε το MX-5 ως προσιτό σπορ αυτοκίνητο και σκοπεύουμε να το διατηρήσουμε, όμως μας λείπει ένα κορυφαίο μοντέλο στην κορυφή της γκάμας. Δεν θα προορίζεται για μεγάλους όγκους παραγωγής, αλλά θα λειτουργεί ως όχημα προβολής της εικόνας της εταιρείας -ενδεχομένως να είναι και χειροποίητο (σε μεγάλο βαθμό)».



