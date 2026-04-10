Η Μαρία Παναγοπούλου ευχήθηκε «Ανάσταση με υγεία και φως» με μία φωτογραφία του Κώστα Χαρδαβέλλα και του γιου τους
Η αγαπημένη μου φωτογραφία από πασχαλινή οικογενειακή εξόρμηση, τόνισε η χήρα του αείμνηστου δημοσιογράφου

Τις δικές της ευχές για «Ανάσταση με υγεία και φως» έστειλε στον κόσμο η Μαρία Παναγοπούλου, μέσα από τα social media. Η συγγραφέας και χήρα του Κώστα Χαρδαβέλλα επέλεξε να το κάνει, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία του αείμνηστου δημοσιογράφου με τον γιο που απέκτησαν μαζί. 

Όπως εξήγησε, πρόκειται για την αγαπημένη της φωτογραφία από εξόρμηση που είχαν κάνει οικογενειακώς το Πάσχα. Σε αυτήν ο Κώστας Χαρδαβέλλας απαθανατίζεται, καθισμένος σε μία καρέκλα σε εξωτερικό χώρο, ενώ κρατάει στην αγκαλιά του τον γιο τους που τότε ήταν παιδί. 

Το στιγμιότυπο συνόδευαν τα εξής λόγια: «Διαχρονικά η αγαπημένη μου φωτογραφία από πασχαλινή οικογενειακή εξόρμηση. Στα χρόνια που ακολούθησαν η εικόνα άλλαζε, μα η ουσία παρέμεινε και παραμένει ίδια. Εύχομαι Ανάσταση με υγεία και φως για όλους».

Η φωτογραφία που δημοσίευσε

