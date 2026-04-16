H Κλόε Καρντάσιαν ξεσπά κατά του Λαμάρ Όντομ: Δεν πρόκειται να κάνω ποτέ ξανά τίποτα σχετικό με εκείνον
Η τηλεπερσόνα δήλωσε πως μετάνιωσε που συμμετείχε σε ντοκιμαντέρ για τον πρώην σύζυγό της
Κατά του Λαμάρ Όντομ ξέσπασε η Κλόε Καρντάσιαν, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να ποτέ ξανά κάτι για εκείνον. Η 41χρονη τηλεπερσόνα συμμετέχει στο ντοκιμαντέρ του Netflix «Untold: The Death & Life of Lamar Odom», όπου μιλάει για τη μάχη του άλλοτε συζύγου της και πρώην παίκτη του NBA με τα ναρκωτικά και τη στιγμή που κόντεψε να χάσει τη ζωή του από υπερβολική δόση.
Το γεγονός ότι εκείνος αμφισβήτησε ορισμένους από τους ισχυρισμούς της και η δήλωσή του ότι την παντρεύτηκε για τη δημοσιότητα εξόργισε την Καρντάσιαν, η οποία τόνισε ότι όλα τα αντιμετωπίζει σαν αστείο.
Στο ντοκιμαντέρ του Netflix Untold: The Death & Life of Lamar Odom, που έκανε πρεμιέρα στις 31 Μαρτίου, ο πρώην παίκτης του NBA, 46 ετών, ανατρέχει στον γάμο του με την Καρντάσιαν, 41 ετών, αλλά και στη σχεδόν μοιραία υπερβολική δόση που υπέστη το 2015, όταν βρέθηκε χωρίς αισθήσεις σε οίκο ανοχής έξω από το Λας Βέγκας και αργότερα επανήλθε με τη βοήθεια της Καρντάσιαν, η οποία στάθηκε στο πλευρό του κατά την ανάρρωσή του.
Στο ντοκιμαντέρ, ο Όντομ δίνει τη δική του εκδοχή για την απόφασή του να παντρευτεί την Καρντάσιαν έπειτα από μόλις 30 ημέρες. «Εγώ είμαι ήδη ο Λαμάρ Όντομ και απλώς παρακολουθώ πώς ζει εκείνη και τον τρόπο ζωής της οικογένειάς της, και λέω, “Ξέρω ότι εδώ θέλω να είμαι. Έτσι θέλω να ζήσω”», λέει σε ένα απόσπασμα.
Στενός του φίλος, ο Άντονι “Pumpkin” Μπούκερ, που ήταν ένας από τους καλεσμένους στην τελετή, υποστήριξε ότι ο Όντομ «μου μιλούσε επί δύο ώρες» την ημέρα του γάμου για το γιατί παντρευόταν την Καρντάσιαν. «Μου εξηγούσε ότι οι κινήσεις που έκανε, τις έκανε για να βελτιώσει το μέλλον του», ισχυρίστηκε ο Μπούκερ. «Οι Καρντάσιαν ξέρουν πάρα πολύ κόσμο, έχουν πάρα πολλές διασυνδέσεις».
Ο Όντομ τόνισε ότι ο γάμος του με την Καρντάσιαν το 2009 «ήταν ένα ταξίδι δύναμης για μένα», επειδή από την ισχύ που είχε ως πρωταθλητής των Laykers πέρασε και στην πρόσβαση στη «δύναμη των Καρντάσιαν». «Αλλά στην πραγματικότητα δεν ήμουν έτοιμος για τόση δύναμη», είπε.
Η Κλόε Καρντάσιαν αντέδρασε στους ισχυρισμούς του πρώην συζύγου της για τον γάμο τους στο επεισόδιο της 15ης Απριλίου του podcast της, Khloé in Wonder Land. «Κάθεσαι μπροστά στην κάμερα και λες ότι με παντρεύτηκες για τη δημοσιότητα; Δηλαδή, τι;. Αυτό είναι πολύ αρρωστημένο. Νιώθω τόσο χαζή», ανέφερε.
«Πέρασα ώρες δουλεύοντας γι’ αυτό το ντοκιμαντέρ ως χάρη. Δεν πληρώθηκα ούτε ένα σεντ. Είμαι έξαλλη που μπλέχτηκα καν σε αυτό», σημέιωσε. Όπως ανέφερε, συμφώνησε να συμμετάσχει μόνο έπειτα από μήνες «σκέψης», επειδή το Netflix της είπε ότι δεν μπορούσαν να «το ολοκληρώσουν χωρίς εμένα», όμως τώρα, όπως τόνισε, «δεν πρόκειται να ξανακάνω ποτέ τίποτα σχετικό με τον Λαμάρ».
Απευθυνόμενη στον Όντομ — από τον οποίο χώρισε το 2013, αλλά το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε μόλις το 2016, αφού προηγουμένως τον βοήθησε να αναρρώσει από την υπερβολική δόση — είπε: «Για σένα όλα είναι αστείο. Δεν αναλαμβάνεις ευθύνη για τίποτα».
Ο Όντομ «προσπαθεί να κάνει πράγματα για να τραβήξει την προσοχή», συνέχισε η Καρντάσιαν, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά του πρώην της «αηδιαστική», ενώ αναφέρθηκε και στην πλαστική κούκλα του σεξ του Όντομ που της έμοιαζε. «Πόσο παραβιαστικό, πόσο αηδιαστικό. Τι πρόβλημα έχεις;», συμπλήρωσε.
«Ο κόσμος λέει συνέχεια, “Γιατί δεν έχεις βγει ραντεβού εδώ και τέσσερα χρόνια;” Και εγώ απαντώ, θέλετε πραγματικά να γυρίσουμε πίσω; Ας πάμε 10 χρόνια πίσω και μπορώ να σας πω για κάθε άντρα με τον οποίο ήμουν και τι τραύμα μού προκάλεσε καθημερινά», ανέφερε για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει πλέον τις σχέσεις της, μετά την εμπειρία της με τον Όντομ και τον πρώην σύντροφό της Τρίσταν Τόμπσον.
«Θα πηδούσατε εσείς χαρούμενοι στην επόμενη σχέση σας ή θα ήσασταν απορροφημένοι βλέποντας τα υπέροχα, πανέμορφα παιδιά σας να μεγαλώνουν και να χτίζουν βαθιές, ισόβιες αναμνήσεις; Δεν πρόκειται να αφήσω κανέναν άντρα να με επηρεάσει έτσι αυτή τη στιγμή», κατέληξε.
Φωτογραφία: Shutterstock
Khloé Kardashian Fires Back at Ex Lamar Odom Claiming He Only 'Married Me for Fame' https://t.co/juaZqKc92Y— People (@people) April 15, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα