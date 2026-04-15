Κλόε Καρντάσιαν κατά Λαμάρ Όντομ: Νιώθω τόσο χαζή, είμαι θυμωμένη που μπλέχτηκα στο ντοκιμαντέρ του
Κλόε Καρντάσιαν κατά Λαμάρ Όντομ: Νιώθω τόσο χαζή, είμαι θυμωμένη που μπλέχτηκα στο ντοκιμαντέρ του
Η τηλεπερσόνα απάντησε στον πρώην σύζυγό της που αμφισβήτησε τα λεγόμενά της σχετικά με τον εθισμό του στα ναρκωτικά
Τη δική της απάντηση στον πρώην σύζυγό της, Λαμάρ Όντομ, έδωσε η Κλόε Καρντάσιαν αντιδρώντας στον τρόπο με τον οποίο αυτός σχολίασε τα λεγόμενά της για τους εθισμούς του, αλλά και για τη στιγμή που κινδύνευσε να χάσει τη ζωή του από υπερβολική δόση.
Η 41χρονη τηλεπερσόνα εμφανίζεται στο ντοκιμαντέρ του Netflix «Untold: The Death & Life of Lamar Odom» για να μιλήσει για τον γάμο της με τον Όντομ και για το πώς τον φρόντισε μετά την υπερβολική δόση, ενώ αναφέρεται και στην απόφασή της να διακόψει τις αρχικές διαδικασίες διαζυγίου, ώστε να σταθεί στο πλευρό του κατά τη διάρκεια της ανάρρωσής του.
Μετά την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ, ωστόσο, ο πρώην παίτκης του NBA αμφισβήτησε αρκετούς από τους ισχυρισμούς της πρώην συζύγου του, μεταξύ αυτών ότι ο πατέρας του, Τζο Όντομ, είχε πει να μην τον βάλουν σε μηχανική υποστήριξη, κάτι που, όπως είπε ο Όντομ, δεν μπορούσε να φανταστεί τον πατέρα του «να το κάνει ποτέ, ποτέ», ενώ απέδωσε την ανάρρωσή του στον Θεό αντί να πει ότι η Καρντάσιαν βοήθησε να σωθεί η ζωή του.
Στο νέο επεισόδιο του podcast της, «Khloé in Wonder Land», η άλλοτε σύζυγος του Όντομ και μητέρα των παιδιών του αντέδρασε σε όσα είπε για εκείνη, αφού, όπως είπε, «πέρασε ώρες κάνοντας αυτό το ντοκιμαντέρ ως χάρη».
«Νομίζω ότι αυτό που με εκνευρίζει είναι πως το κάναμε αυτό, όλα καλά. Εγώ το είχα τελειώσει αυτό. Σκεφτόμουν, δεν πρόκειται να ξανακάνω ποτέ άλλο πράγμα για τον Λαμάρ, γιατί είμαι μια χαρά. Αλλά τώρα ο Λαμάρ κάνει δηλώσεις και λέει ότι είναι ενοχλημένος μαζί μου. Ισχυρίζεται ή υπαινίσσεται ότι είμαι ψεύτρα, όλα αυτά τα πράγματα, με απαξιώνει, λέει ότι δεν ήμουν εγώ αυτή που τον βοήθησε», είπε, αναφερόμενη σε όσα δήλωσε εκείνος στην εκπομπή Today πριν από μερικές μέρες.
«Νιώθω τόσο χαζή», δήλωσε η Καρντάσιαν, προσθέτοντας ότι είναι «θυμωμένη που μπλέχτηκε». Όπως είπε στο podcast, της ζητήθηκε από τον Όντομ και την ομάδα του να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ και το σκεφτόταν επί μήνες πριν συμφωνήσει. «Είπα, “Θέλω να βεβαιωθώ ότι αυτό θα είναι κάτι θετικό. Δεν θέλω πραγματικά να μπω σε αυτόν τον δρόμο αν είναι αρνητικό. Έχει περάσει ήδη αρκετά”», υποστήριξε.
«Όλοι έλεγαν, “Όχι, είναι καταπληκτικό. Θα είναι πολύ θετικό. Εκείνος το κάνει. Εκείνος το ζητά”», θυμήθηκε. Στη συνέχεια, το Netflix της είπε ότι δεν μπορούσαν «να ολοκληρώσουν το ντοκιμαντέρ χωρίς εκείνη», κι έτσι συμφώνησε να συμμετάσχει.
«Κάνω οικειοθελώς αυτό το πράγμα του Netflix για τον Λαμάρ. Δεν πληρώνομαι ούτε ένα σεντ για να το κάνω αυτό. Δεν έχω κανένα συμφέρον σε αυτή την υπόθεση. Δεν με νοιάζει αν αυτό το ντοκιμαντέρ γίνει ή δεν γίνει. Δεν με ενδιαφέρει. Και επίσης δεν είναι κάτι για το οποίο θέλω πραγματικά να μιλάω πια», διευκρίνισε.
«Το μόνο που έκανα ήταν να πω την ιστορία που μου ζητήσατε εσείς να πω, αλλά τώρα το να με κοροϊδεύεις κατάμουτρα και να φέρεσαι σαν να μην έκανα τίποτα από όσα έκανα και να υπαινίσσεσαι ότι είμαι ψεύτρα είναι τρελό», είπε. «Νιώθω ότι με χρησιμοποίησαν», σημείωσε η Καρντάσιαν.
«Πιστεύει ο κόσμος ότι μου αρέσει να μιλάω γι’ αυτό όλη μέρα; Όχι, είναι τραυματικό», σχολίασε για το γεγονός ότι βίωσε ξανά τον γάμο της και τον εθισμό του Λαμάρ για τις ανάγκες του ντοκιμαντέρ. «Δεν θα εξέθετα ποτέ κάποιον, αν δεν ήταν δικό μου δικαίωμα να το κάνω. Τα κράτησα όλα αυτά για τον εαυτό μου επί 11 χρόνια, ή όσα χρόνια κι αν ήταν. Ο Λαμάρ μου ζήτησε να κάνω αυτό το ντοκιμαντέρ. Το έκανα για εκείνον».
Από τη δική της σκοπιά, η Καρντάσιαν είπε ότι πιστεύει πως ο πρώην σύζυγός της «δεν περίμενε αυτή την αντίδραση στο ντοκιμαντέρ και τώρα προσπαθεί κάπως να με συκοφαντήσει λίγο, κάτι που με απογοητεύει». «Για χρόνια έλεγε τα καλύτερα για μένα, όλα αυτά. Δεν χρειάζομαι καν να λες τα καλύτερα για μένα. Αλλά δεν πρόκειται τώρα να μου φερθείς σκατά ή να με κοροϊδεύεις κατάμουτρα επειδή δεν σου αρέσει η αντίδραση και η ανταπόκριση του κοινού», κατέληξε.
Η 41χρονη τηλεπερσόνα εμφανίζεται στο ντοκιμαντέρ του Netflix «Untold: The Death & Life of Lamar Odom» για να μιλήσει για τον γάμο της με τον Όντομ και για το πώς τον φρόντισε μετά την υπερβολική δόση, ενώ αναφέρεται και στην απόφασή της να διακόψει τις αρχικές διαδικασίες διαζυγίου, ώστε να σταθεί στο πλευρό του κατά τη διάρκεια της ανάρρωσής του.
Μετά την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ, ωστόσο, ο πρώην παίτκης του NBA αμφισβήτησε αρκετούς από τους ισχυρισμούς της πρώην συζύγου του, μεταξύ αυτών ότι ο πατέρας του, Τζο Όντομ, είχε πει να μην τον βάλουν σε μηχανική υποστήριξη, κάτι που, όπως είπε ο Όντομ, δεν μπορούσε να φανταστεί τον πατέρα του «να το κάνει ποτέ, ποτέ», ενώ απέδωσε την ανάρρωσή του στον Θεό αντί να πει ότι η Καρντάσιαν βοήθησε να σωθεί η ζωή του.
Στο νέο επεισόδιο του podcast της, «Khloé in Wonder Land», η άλλοτε σύζυγος του Όντομ και μητέρα των παιδιών του αντέδρασε σε όσα είπε για εκείνη, αφού, όπως είπε, «πέρασε ώρες κάνοντας αυτό το ντοκιμαντέρ ως χάρη».
Khloé Kardashian Slams Lamar Odom, Says She Regrets Being in His Documentary 'as a Favor' to Him https://t.co/RlqN9BtwWC— People (@people) April 15, 2026
«Νιώθω τόσο χαζή», δήλωσε η Καρντάσιαν, προσθέτοντας ότι είναι «θυμωμένη που μπλέχτηκε». Όπως είπε στο podcast, της ζητήθηκε από τον Όντομ και την ομάδα του να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ και το σκεφτόταν επί μήνες πριν συμφωνήσει. «Είπα, “Θέλω να βεβαιωθώ ότι αυτό θα είναι κάτι θετικό. Δεν θέλω πραγματικά να μπω σε αυτόν τον δρόμο αν είναι αρνητικό. Έχει περάσει ήδη αρκετά”», υποστήριξε.
«Όλοι έλεγαν, “Όχι, είναι καταπληκτικό. Θα είναι πολύ θετικό. Εκείνος το κάνει. Εκείνος το ζητά”», θυμήθηκε. Στη συνέχεια, το Netflix της είπε ότι δεν μπορούσαν «να ολοκληρώσουν το ντοκιμαντέρ χωρίς εκείνη», κι έτσι συμφώνησε να συμμετάσχει.
«Κάνω οικειοθελώς αυτό το πράγμα του Netflix για τον Λαμάρ. Δεν πληρώνομαι ούτε ένα σεντ για να το κάνω αυτό. Δεν έχω κανένα συμφέρον σε αυτή την υπόθεση. Δεν με νοιάζει αν αυτό το ντοκιμαντέρ γίνει ή δεν γίνει. Δεν με ενδιαφέρει. Και επίσης δεν είναι κάτι για το οποίο θέλω πραγματικά να μιλάω πια», διευκρίνισε.
«Το μόνο που έκανα ήταν να πω την ιστορία που μου ζητήσατε εσείς να πω, αλλά τώρα το να με κοροϊδεύεις κατάμουτρα και να φέρεσαι σαν να μην έκανα τίποτα από όσα έκανα και να υπαινίσσεσαι ότι είμαι ψεύτρα είναι τρελό», είπε. «Νιώθω ότι με χρησιμοποίησαν», σημείωσε η Καρντάσιαν.
«Πιστεύει ο κόσμος ότι μου αρέσει να μιλάω γι’ αυτό όλη μέρα; Όχι, είναι τραυματικό», σχολίασε για το γεγονός ότι βίωσε ξανά τον γάμο της και τον εθισμό του Λαμάρ για τις ανάγκες του ντοκιμαντέρ. «Δεν θα εξέθετα ποτέ κάποιον, αν δεν ήταν δικό μου δικαίωμα να το κάνω. Τα κράτησα όλα αυτά για τον εαυτό μου επί 11 χρόνια, ή όσα χρόνια κι αν ήταν. Ο Λαμάρ μου ζήτησε να κάνω αυτό το ντοκιμαντέρ. Το έκανα για εκείνον».
Από τη δική της σκοπιά, η Καρντάσιαν είπε ότι πιστεύει πως ο πρώην σύζυγός της «δεν περίμενε αυτή την αντίδραση στο ντοκιμαντέρ και τώρα προσπαθεί κάπως να με συκοφαντήσει λίγο, κάτι που με απογοητεύει». «Για χρόνια έλεγε τα καλύτερα για μένα, όλα αυτά. Δεν χρειάζομαι καν να λες τα καλύτερα για μένα. Αλλά δεν πρόκειται τώρα να μου φερθείς σκατά ή να με κοροϊδεύεις κατάμουτρα επειδή δεν σου αρέσει η αντίδραση και η ανταπόκριση του κοινού», κατέληξε.
