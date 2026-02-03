Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ σκέφτονται να κινηθούν νομικά κατά του γιου τους Μπρούκλιν

Δεν θέλουν πόλεμο με τον ίδιο τους τον γιο, γι' αυτό είναι πραγματικά σπαρακτικό, αναφέρει πηγή από το περιβάλλον τους