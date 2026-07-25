Ο ενθουσιασμός του Τομ Χανκς όταν είδε τατουάζ Έλληνα θαυμαστή του με το πρόσωπό του, δείτε βίντεο
Ο ενθουσιασμός του Τομ Χανκς όταν είδε τατουάζ Έλληνα θαυμαστή του με το πρόσωπό του, δείτε βίντεο
Ο διάσημος ηθοποιός εμφανίστηκε έκπληκτος με την κίνηση του θαυμαστή του
Ενθουσιασμένος εμφανίστηκε ο Τομ Χανκς όταν συνάντησε Έλληνα θαυμαστή του, που είχε κάνει τατουάζ με το πρόσωπό του στο πόδι του.
Σε βίντεο που δημοσίευσε ο άντρας με το τατουάζ στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok, καταγράφεται η στιγμή που βλέπει στον δρόμο τον διάσημο ηθοποιό και σηκώνοντας τη βερμούδα του, του δείχνει το σχέδιο στη γάμπα του.
Μόλις ο Τομ Χανκς είδε το τατουάζ, έσκυψε για να το παρατηρήσει καλύτερα και αντέδρασε με έκπληξη αναφωνώντας «ουάου». Στη συνέχεια, φαίνεται να δείχνει το σχέδιο με το χέρι του, ενώ οι δυο τους χαμογελούσαν.
Δείτε το βίντεο
Σε βίντεο που δημοσίευσε ο άντρας με το τατουάζ στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok, καταγράφεται η στιγμή που βλέπει στον δρόμο τον διάσημο ηθοποιό και σηκώνοντας τη βερμούδα του, του δείχνει το σχέδιο στη γάμπα του.
Μόλις ο Τομ Χανκς είδε το τατουάζ, έσκυψε για να το παρατηρήσει καλύτερα και αντέδρασε με έκπληξη αναφωνώντας «ουάου». Στη συνέχεια, φαίνεται να δείχνει το σχέδιο με το χέρι του, ενώ οι δυο τους χαμογελούσαν.
Δείτε το βίντεο
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