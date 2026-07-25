Από τον καύσωνα στο -17°C: Γιατί χιόνισε στον Ολυμπο μέσα στον Ιούλιο, η εξήγηση Τσατραφύλλια
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Από τον καύσωνα στο -17°C: Γιατί χιόνισε στον Ολυμπο μέσα στον Ιούλιο, η εξήγηση Τσατραφύλλια

Ο μετεωρολόγος του protothema.gr γράφει για τη μεγάλη θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ των κατώτερων και των ανώτερων στρωμάτων της ατμόσφαιρας που δημιούργησε έντονη αστάθεια

Από τον καύσωνα στο -17°C: Γιατί χιόνισε στον Ολυμπο μέσα στον Ιούλιο, η εξήγηση Τσατραφύλλια
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Η χιονόπτωση στον Όλυμπο προκλήθηκε από την παρουσία μιας πολύ ψυχρής λίμνης στην ανώτερη τροπόσφαιρα, καθώς μετά τον καύσωνα εισέβαλαν πολύ ψυχρές αέριες μάζες στα 500 hPa, με θερμοκρασίες περίπου από -15 έως -17°C.

Η μεγάλη θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ των κατώτερων και των ανώτερων στρωμάτων της ατμόσφαιρας δημιούργησε έντονη αστάθεια και ισχυρά ανοδικά ρεύματα, τα οποία μετέφεραν υδρατμούς σε μεγάλα ύψη, όπου σχηματίστηκαν νιφάδες και παγοκρύσταλλοι.

Παράλληλα, η ψυχρή εισβολή κατέβασε σημαντικά τη στάθμη παγοποίησης, με αποτέλεσμα στις κορυφές του Ολύμπου, σε υψόμετρο περίπου 2.650 μέτρων, οι νιφάδες να φτάσουν στο έδαφος χωρίς να προλάβουν να λιώσουν.
@forecastweathergreece

Σήμερα 24 Ιουλίου 2026 είχαμε πρωτοφανή για την εποχή καλοκαιρινή χιονόπτωση στο Οροπέδιο των Μουσών στον Όλυμπο! Βίντεο από τον συνεργάτη μας Themis pounar #Olympos #snow #July

♬ πρωτότυπος ήχος - ForecastWeatherGreece


Στην περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας συνέβαλε και η εξάτμιση των υδροσταγόνων μέσα στον σχετικά ξηρό αέρα, περιορίζοντας τη θερμοκρασία κοντά στους 2°C. Παρότι η θερμοκρασία παρέμενε θετική, η ένταση της χιονόπτωσης και η πρόσθετη ψύξη από την κατακρήμνιση επέτρεψαν να δημιουργηθεί ένα λεπτό και παροδικό στρώμα χιονιού, το οποίο έλιωσε λίγο αργότερα.

Το φαινόμενο είναι σπάνιο για τον Ιούλιο, αλλά όχι πρωτοφανές, καθώς στις υψηλότερες κορυφές του Ολύμπου έχουν καταγραφεί και άλλες καλοκαιρινές χιονοπτώσεις όταν συνδυάζονται ισχυρή ψυχρή εισβολή στα ανώτερα στρώματα, έντονη αστάθεια και μεγάλο υψόμετρο.

@allexandrosstyllas

Χιονόπτωση στον Όλυμπο στο Καταφύγιο Χρ Κάκαλος 2650m σήμερα 24/07/2026 Απίστευτο ❄️🌞🌞🌞🌞🌌❄️❄️❄️#mountains #summer #olympusclimbing #zeus

♬ πρωτότυπος ήχος - allexandros styllas
29 ΣΧΟΛΙΑ

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