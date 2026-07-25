Τεράστιο ενυδρείο έσπασε σε petshop, νεκρά εκατοντάδες ψάρια - Δείτε βίντεο

Σκηνές καταστροφής εκτυλίχθηκαν σε κατάστημα κατοικιδίων στο Φοξ Λέικ του Ιλινόις, όταν ένα γιγαντιαίο ενυδρείο έσπασε ξαφνικά, απελευθερώνοντας περίπου 2.000 γαλόνια (περίπου 7.600 λίτρα) νερού που πλημμύρισαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα τον χώρο.Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο κατάστημα Somethin' Fishy Pets, με το ορμητικό κύμα νερού να παρασύρει εξοπλισμό και να προκαλεί σοβαρές ζημιές.Σύμφωνα με το ABC7 New York, μέσα στο ενυδρείο βρίσκονταν περισσότερα από 350 ψάρια. Πολλά από αυτά δεν κατάφεραν να επιβιώσουν μετά τη θραύση της δεξαμενής, παρά τις προσπάθειες των εργαζομένων να τα μεταφέρουν εγκαίρως σε ασφαλές σημείο.Το κατάστημα μετατράπηκε σε λίγα λεπτά σε μια απέραντη «λίμνη», με το προσωπικό να δίνει αγώνα για να περιορίσει τις ζημιές και να διασώσει όσα ζώα μπορούσαν.Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ανθρώπων, ενώ τα αίτια που οδήγησαν στη θραύση του τεράστιου ενυδρείου παραμένουν υπό διερεύνηση.Οι εικόνες από το πλημμυρισμένο κατάστημα κάνουν τον γύρο των κοινωνικών δικτύων, αποτυπώνοντας το μέγεθος της καταστροφής που προκάλεσε η ξαφνική έκρηξη της γυάλινης δεξαμενής.