Η Μαρία Μπεκατώρου ποζάρει με ολόσωμο μαγιό στην Κεφαλονιά, δείτε φωτογραφίες
Η Μαρία Μπεκατώρου ποζάρει με ολόσωμο μαγιό στην Κεφαλονιά, δείτε φωτογραφίες
Η παρουσιάστρια βρέθηκε στον τόπο καταγωγής της
Με ολόσωμο μαγιό πόζαρε η Μαρία Μπεκατώρου σε θάλασσα της Κεφαλονιάς.
Η παρουσιάστρια μοιράστηκε το Σάββατο 25 Ιουλίου δύο φωτογραφίες από τις διακοπές της στον τόπο καταγωγής της. Με ένα ριγέ μαγιό σε άσπρο και μπλε χρώμα και μαύρα γυαλιά ηλίου, η Μαρία Μπεκατώρου εμφανίστηκε χαμογελαστή στην παραλία του νησιού, Μακρύς Γιαλός.
«Καλοκαιρινό απόφθεγμα: Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει» σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram.
Δείτε την ανάρτηση
Η παρουσιάστρια μοιράστηκε το Σάββατο 25 Ιουλίου δύο φωτογραφίες από τις διακοπές της στον τόπο καταγωγής της. Με ένα ριγέ μαγιό σε άσπρο και μπλε χρώμα και μαύρα γυαλιά ηλίου, η Μαρία Μπεκατώρου εμφανίστηκε χαμογελαστή στην παραλία του νησιού, Μακρύς Γιαλός.
«Καλοκαιρινό απόφθεγμα: Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει» σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram.
Δείτε την ανάρτηση
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