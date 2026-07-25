Δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη στον 41χρονο για τον θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, για συνέργεια κατηγορείται η σύζυγός του

Την Τρίτη οι απολογίες - Συνεχίζεται η έρευνα των Αρχών για το φονικό - Νωρίτερα το ζευγάρι είχε οδηγηθεί ξεχωριστά στο σπίτι όπου έγινε το έγκλημα για αναπαράσταση όσων έγιναν





Σύμφωνα με πληροφορίες, σε βάρος του 41χρονου κατηγορούμενου ασκήθηκε ποινική δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ η σύζυγός του αντιμετωπίζει κατηγορία για συνέργεια.



προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν το πρωί της Τρίτης (28/7) ενώπιον της ανακρίτριας.





Πήγαν το ζευγάρι χωριστά στο σπίτι, όλα δείχνουν ληστεία Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα, στο πλαίσιο της προανάκρισης



οδηγήθηκαν ξεχωριστά από τους αστυνομικούς προκειμένου να περιγράψουν όσα συνέβησαν στο εσωτερικό το σπιτιού.



Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι καταθέσεις τους δεν παρουσίασαν ουσιαστικές αντιφάσεις, στοιχείο που, σε συνδυασμό με τα έως τώρα ευρήματα της έρευνας, φαίνεται να ενισχύει εκ νέου το σενάριο της απόπειρας ληστείας ως αιτία του αιματηρού περιστατικού.



Στο μικροσκόπιο τα βίντεο Κρίσιμο στοιχείο για την εξέλιξη της έρευνας αποτελεί το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, το οποίο εξετάζουν εξονυχιστικά οι αστυνομικοί,



Κλείσιμο γάντια και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της.



Λίγα μέτρα πριν από την είσοδο άφησε το σακίδιό της και παρέμεινε για αρκετή ώρα έξω από το σπίτι, προτού αποφασίσει να χτυπήσει το κουδούνι. Οι Αρχές εξετάζουν ακόμη το γεγονός ότι φέρεται να χρησιμοποίησε μια πλαστική σακούλα για να πατήσει το κουδούνι, παρά το ότι φορούσε ήδη γάντια.



Η έρευνα αποκάλυψε πως μέσα στο σακίδιό της βρέθηκαν



Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής ευρήματα, την πόρτα του σπιτιού άνοιξε η σύντροφος του 41χρονου, η οποία φέρεται να δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι, τραυματιζόμενη ελαφρά.



Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο Σύμφωνα με πληροφορίες, σε βάρος του 41χρονου κατηγορούμενου ασκήθηκε ποινική δίωξη για, ενώ η σύζυγός του αντιμετωπίζει Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών και έλαβαν(28/7) ενώπιον της ανακρίτριαςΥπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα, στο πλαίσιο της προανάκρισης πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση στον χώρο του εγκλήματος . Η διαδικασία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, κράτησε περίπου 3 ώρες.Κατά τη διάρκεια της αναπαράστασης, ο 41χρονος και η σύζυγός τουπροκειμένου να περιγράψουν όσα συνέβησαν στο εσωτερικό το σπιτιού.Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες,, στοιχείο που, σε συνδυασμό με τα έως τώρα ευρήματα της έρευνας, φαίνεται να ενισχύει εκ νέου τοΚρίσιμο στοιχείο για την εξέλιξη της έρευνας αποτελεί το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, το οποίο εξετάζουν εξονυχιστικά οι αστυνομικοί, επιχειρώντας να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό τα γεγονότα που οδήγησαν στη δολοφονία της 41χρονης διασώστριας.Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα εμφανίζεται να φτάνει έξω από την κατοικία φορώντας το παντελόνι της υπηρεσιακής στολής του ΕΚΑΒ,Λίγα μέτρα πριν από την είσοδο άφησε το σακίδιό της και παρέμεινε για αρκετή ώρα έξω από το σπίτι, προτού αποφασίσει να χτυπήσει το κουδούνι. Οι Αρχές εξετάζουν ακόμη το γεγονός ότι, παρά το ότι φορούσε ήδη γάντια.Η έρευνα αποκάλυψε πως μέσα στο σακίδιό της βρέθηκαν ένα αεροβόλο όπλο και ένας λοστός , ενώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, κρατούσε και μαχαίρι.Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής ευρήματα, την πόρτα του σπιτιού άνοιξε η σύντροφος του 41χρονου, η οποία φέρεται να δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι, τραυματιζόμενη ελαφρά.

Ακολούθως, ο 41χρονος φέρεται να βγήκε από το εσωτερικό της κατοικίας, να πήρε ένα μαχαίρι από την κουζίνα και να τραυμάτισε τη 41χρονη στην πλάτη. Η συμπλοκή συνεχίστηκε στον εξωτερικό χώρο του σπιτιού, όπου, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ακολούθησε καταδίωξη.



Οι αστυνομικοί εξετάζουν επίσης πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο 41χρονος πέταξε προς τη διασώστρια διάφορα αντικείμενα, ανάμεσά τους μία γλάστρα που τη χτύπησε στο κεφάλι, ενώ στη συνέχεια φέρεται να της επιτέθηκε και με καρέκλα.



Η 41χρονη κατέρρευσε λίγο αργότερα και, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τη διατηρήσουν στη ζωή, υπέκυψε στα τραύματά της.