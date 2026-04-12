Δήμητρα Αλεξανδράκη: Εγώ πρώτη είμαι αμαρτωλή, αλλά αν θέλετε να πείτε τα νέα σας, πηγαίνετε στο καφενείο, όχι στην εκκλησία
Αυτό είχα πολλά χρόνια να το δω, στις εκκλησίες που πηγαίνω δεν ακούς τίποτα πέρα από τα λόγια του παπά, σχολίασε το μοντέλο

Την ενόχλησή της με την οχλαγωγία που παρατήρησε στην εκκλησία κατά τη διάρκεια της Λειτουργίας, εξέφρασε η Δήμητρα Αλεξανδράκη, τονίζοντας ότι όποιος δεν μπορεί να σεβαστεί τον συγκεκριμένο χώρο, θα ήταν καλύτερο να πάει σε ένα καφενείο.

Το μοντέλο δημοσίευσε το Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μεταφέροντας όσα έζησε τη Μεγάλη Παρασκευή κατά την περιφορά του Επιταφίου στη Μονή Πεντέλης, όπου πήγε με τον σύντροφό της.

Πιο συγκεκριμένα, η Δήμητρα Αλεξανδράκη αναφέρθηκε σε άτομα, που σύμφωνα με την ίδια δεν έδειξαν τον απαιτούμενο σεβασμό, με αποτέλεσμα το μοντέλο να βιώνει μία πρωτόγνωρη όπως είπε εμπειρία.

Όπως περιέγραψε μέσα από το Instagram story που έκανε: «Χθες πήγα έκανα επιτάφιο στην Μονή Πεντέλης. Μου είπε το αγόρι μου να πάμε εκεί πέρα. Είναι πολύ ωραίο μοναστήρι. Φαντάστηκα θα είναι ήσυχα. Αυτό που είδα, έχω πολλά χρόνια να το δω εγώ σε εκκλησία και συγκεκριμένα στις εκκλησίες που πηγαίνω δεν ακούς τίποτα πέρα από τα λόγια του παπά. Ήρθαν εκεί οι περισσότεροι να πουν τα νέα τους. Ανεξέλεγκτα πιτσιρίκια, drone να πετάνε από πάνω. Μια οχλαγωγία και δεν μπορούσες να ακούσεις τη Λειτουργία. Κρίμα, απλά λυπάμαι. Εγώ πρώτη είμαι αμαρτωλή, αλλά δεν είμαι ασέβαστη. Αν θέλετε να πείτε τα νέα σας, πηγαίνετε στο καφενείο και όχι στην εκκλησία».

Δήμητρα Αλεξανδράκη: «Αυτό που είδα, έχω πολλά χρόνια να το δω σε εκκλησία»

Πάνω στο βίντεο που δημοσίευσε η Δήμητρα Αλεξανδράκη, έγραψε: «Ο σεβασμός δεν είναι επιλογή, είναι υποχρέωση. Στην εκκλησία δεν πηγαίνουμε για να συναντηθούμε κοινωνικά, αλλά για να ηρεμήσει η ψυχή μας και να ακούσουμε τη θεία λειτουργία και τον λόγο του Θεού. Λίγος σεβασμός στον χώρο, στη στιγμή και στους ανθρώπους γύρω μας κάνει μεγάλη διαφορά. Οι συζητήσεις και η φασαρία στερούν από όλους τη δυνατότητα να προσευχηθούν και να συμμετέχουν ουσιαστικά. Αν δεν μπορούμε να σεβαστούμε τη σιωπή και την ιερότητα του χώρου, καλύτερα να μείνουμε έξω. Ας θυμόμαστε γιατί βρισκόμαστε εκεί».
Σχετικά Άρθρα

