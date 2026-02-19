Ξανά ερωτευμένη η Δήμητρα Αλεξανδράκη: Εκεί που αποφάσισα να μείνω μόνη μου, μου κάνει πλάκα ο Θεός
Ξανά ερωτευμένη η Δήμητρα Αλεξανδράκη: Εκεί που αποφάσισα να μείνω μόνη μου, μου κάνει πλάκα ο Θεός
Το μοντέλο μίλησε για την προσωπική του ζωή και το νέο του σύντροφο
Μία αποκάλυψη για την προσωπική της ζωή έκανε η Δήμητρα Αλεξανδράκη, επιβεβαιώνοντας, μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε, πως βρίσκεται είναι ξανά ερωτευμένη, ενώ είχε αποφασίσει να μείνει μόνη της.
Το μοντέλο, μέσα από το τελευταίο βίντεο που ανέβασε στο κανάλι του στο Youtube συγκεκριμένα, ανέφερε πως βρίσκεται σε νέα σχέση και πως όσο μεγαλώνει και περνούν τα χρόνια ο έρωτας είναι πιο ουσιαστικός και όχι επιφανειακός.
Η Δήμητρα Αλεξανδράκη εξήγησε πως ενώ είχε αποφασίσει να μείνει μόνη της, όλα συνέβησαν ξαφνικά: «Ο έρωτας είναι το πιο ωραίο συναίσθημα στον κόσμο. Να πω κάτι; Εκεί που λες "Αποφασίζω πως θέλω να μείνω μόνη μου, να μην υπάρχει τίποτα κανένας, να μην με πλησιάζει άνθρωπος"...», ξεκίνησε να λέει και έπειτα άρχισε να τραγουδάει το τραγούδι «Πώς μου κάνει πλάκα ο Θεός κι ο ερωτάς ο ξαφνικός...».
Δείτε το βίντεο
Αμέσως μετά, το μοντέλο πρόσθεσε: «Κάτι γίνεται και εκεί που λες κανείς να μη με ξαναπλησιάσει, κάτι γίνεται. Ξέρεις τι είναι να έχεις τα χειρότερά σου και να σε πλησιάζει ένας άνθρωπος και να σε θέλει για τη χειρότερή σου εκδοχή; Μετά αυτός ο άνθρωπος δεν αξίζει να του δώσεις την καλύτερή σου εκδοχή; Και να είναι εκεί, να μη φεύγει. Να είναι ουσιαστικά. Όχι για το φαίνεσθαι, για το ότι είσαι περιποιημένη. Να είναι εκεί για τον άνθρωπο. Δεν είναι πολύ ωραίο αυτό; Νομίζω είναι πιο ουσιαστικός ο έρωτας που λατρεύουμε έναν άνθρωπο, για τη συμπεριφορά του, για τους τρόπους του. Παρά για το "Βλέπω κάποιον να περνά με κοιλιακούς και τον ερωτεύτηκα". Είναι πολύ πιο ουσιαστικός αυτός ο έρωτας και μεγαλώνοντας και όσο περνάνε τα χρόνια, νομίζω κοιτάς το πιο ουσιαστικό και όχι το φαίνεσθαι. Καλά, όχι ότι δεν είναι κούκλος».
Το μοντέλο, μέσα από το τελευταίο βίντεο που ανέβασε στο κανάλι του στο Youtube συγκεκριμένα, ανέφερε πως βρίσκεται σε νέα σχέση και πως όσο μεγαλώνει και περνούν τα χρόνια ο έρωτας είναι πιο ουσιαστικός και όχι επιφανειακός.
Η Δήμητρα Αλεξανδράκη εξήγησε πως ενώ είχε αποφασίσει να μείνει μόνη της, όλα συνέβησαν ξαφνικά: «Ο έρωτας είναι το πιο ωραίο συναίσθημα στον κόσμο. Να πω κάτι; Εκεί που λες "Αποφασίζω πως θέλω να μείνω μόνη μου, να μην υπάρχει τίποτα κανένας, να μην με πλησιάζει άνθρωπος"...», ξεκίνησε να λέει και έπειτα άρχισε να τραγουδάει το τραγούδι «Πώς μου κάνει πλάκα ο Θεός κι ο ερωτάς ο ξαφνικός...».
Δείτε το βίντεο
Αμέσως μετά, το μοντέλο πρόσθεσε: «Κάτι γίνεται και εκεί που λες κανείς να μη με ξαναπλησιάσει, κάτι γίνεται. Ξέρεις τι είναι να έχεις τα χειρότερά σου και να σε πλησιάζει ένας άνθρωπος και να σε θέλει για τη χειρότερή σου εκδοχή; Μετά αυτός ο άνθρωπος δεν αξίζει να του δώσεις την καλύτερή σου εκδοχή; Και να είναι εκεί, να μη φεύγει. Να είναι ουσιαστικά. Όχι για το φαίνεσθαι, για το ότι είσαι περιποιημένη. Να είναι εκεί για τον άνθρωπο. Δεν είναι πολύ ωραίο αυτό; Νομίζω είναι πιο ουσιαστικός ο έρωτας που λατρεύουμε έναν άνθρωπο, για τη συμπεριφορά του, για τους τρόπους του. Παρά για το "Βλέπω κάποιον να περνά με κοιλιακούς και τον ερωτεύτηκα". Είναι πολύ πιο ουσιαστικός αυτός ο έρωτας και μεγαλώνοντας και όσο περνάνε τα χρόνια, νομίζω κοιτάς το πιο ουσιαστικό και όχι το φαίνεσθαι. Καλά, όχι ότι δεν είναι κούκλος».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα