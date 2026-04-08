Το βίντεο από το 2005 με την Antigoni Buxton να χορεύει και να τραγουδά το My Number One
GALA
Η εκπρόσωπος της Κύπρου στη φετινή Eurovision ερμήνευσε το κομμάτι, ντύνοντάς το με πλάνα από την παιδική της ηλικία

6 ΣΧΟΛΙΑ
Με έναν πρωτότυπο τρόπο επέλεξε να παρουσιάσει η Antigoni Buxton το My Number One.

Στο πλαίσιο της σειράς βίντεο «A Little Bit More» της Eurovision η εκπρόσωπος της Κύπρου στην 70ή διοργάνωση ερμήνευσε το τραγούδι με το οποίο η Έλενα Παπαρίζου είχε χαρίσει τη νίκη στην Ελλάδα το 2005. Την ερμηνεία της έντυσαν πλάνα που είχαν τραβηχτεί τον Σεπτέμβριο εκείνης της χρονιάς. Σε αυτά η Antigoni Buxton, ως παιδί τότε, χορεύει και τραγουδά το My Number One.

«Το ακόλουθο βίντεο γυρίστηκε το 2005 στον κήπο της γιαγιάς της Αντιγόνης στην Κύπρο — τη χρονιά που η Έλενα Παπαρίζου κέρδισε τη Eurovision, και η μικρή Αντιγόνη ήταν ενθουσιασμένη», αναφέρεται στην αρχή του κλιπ.

Δείτε το βίντεο

Little Antigoni - My Number One (Helena Paparizou Cover) | Cyprus 🇨🇾 | #EurovisionALBM
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

